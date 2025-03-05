Збірна України з біатлону оголосила склад на Всесвітні ігри військовослужбовців 2025

Зимові Всесвітні ігри-2025 серед військових відбудуться у швейцарському Люцерні. У змаганнях візьмуть участь 1400 атлетів з більш ніж 40 країн світу.

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на зимові Всесвітні ігри серед військовослужбовців. Тренерський штаб "синьо-жовтих" відібрав 9 спортсменів, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Хто з українців братиме участь у Всесвітніх іграх серед військових

Наша команда виступить на Іграх досить сильним складом. Варто виокремити присутність у списку Юлії Джими, Ірини Петренко, Богдана Цимбала та Артема Тищенка.

Склад збірної України

Жінки: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко.

Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко. Чоловіки: Денис Насико, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Зазначимо, що зимові Всесвітні ігри військовослужбовців триватимуть у швейцарському Люцерні з 23 до 30 березня. Атлети змагатимуться в біатлоні, лижних гонках, гонці патрулів, гірських лижах, лижному орієнтуванні, сноуборді, стрибках на лижах з парашутом.

Цьогорічна першість стане п'ятої за ліком. Всесвітні ігри серед військових проводять раз на чотири роки, в рік що передує зимовим Олімпійським іграм.