Збірна України з біатлону оголосила склад на Всесвітні ігри військовослужбовців 2025
- Зимові Всесвітні ігри військовослужбовців 2025 відбудуться у Люцерні, Швейцарія, з 23 до 30 березня, з участю 1400 атлетів з більш ніж 40 країн.
- Збірна України з біатлону визначилася зі складом на Ігри, включаючи Юлію Джиму, Ірину Петренко, Богдана Цимбала та Артема Тищенка.
Зимові Всесвітні ігри-2025 серед військових відбудуться у швейцарському Люцерні. У змаганнях візьмуть участь 1400 атлетів з більш ніж 40 країн світу.
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на зимові Всесвітні ігри серед військовослужбовців. Тренерський штаб "синьо-жовтих" відібрав 9 спортсменів, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.
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Хто з українців братиме участь у Всесвітніх іграх серед військових
Наша команда виступить на Іграх досить сильним складом. Варто виокремити присутність у списку Юлії Джими, Ірини Петренко, Богдана Цимбала та Артема Тищенка.
Склад збірної України
- Жінки: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко.
- Чоловіки: Денис Насико, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.
Зазначимо, що зимові Всесвітні ігри військовослужбовців триватимуть у швейцарському Люцерні з 23 до 30 березня. Атлети змагатимуться в біатлоні, лижних гонках, гонці патрулів, гірських лижах, лижному орієнтуванні, сноуборді, стрибках на лижах з парашутом.
Цьогорічна першість стане п'ятої за ліком. Всесвітні ігри серед військових проводять раз на чотири роки, в рік що передує зимовим Олімпійським іграм.