Англійський гранд зіткнувся з великою проблемою через українського футболіста
- Арсенал планує продати Олександра Зінченка через велику кількість травм та втрату довіри тренера.
- На Зінченка претендують клуби як Аякс, Фулхем, Вест Хем, Мілан та Боруссія Дортмунд.
- Зінченко зіграв у 23 матчах сезону 2024/2025, але провів на полі лише 789 хвилин.
Арсенал готовий продати Олександра Зінченка влітку цього року. Український захисник через велику кількість травм втратив довіру головного тренера Мікеля Артети.
На українського футболіста претендують щонайменше 5 клубів. Проте "каноніри" зіткнулись з проблемою, що ускладнює трансфер Зінченка, повідомляє 24 канал із посиланням на Arsenal Insider.
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Чому Арсенал не може продати Зінченка
Андреа Берте став новим спортивним директором Арсенала. Керівництво "канонірів" поставило перед ним задачу "проявити креатив" за для здійснення трансферу Олександра Зінченка.
Зацікавленість у послугах Зінченка проявляють – Аякс, Фулхем, Вест Хем, Мілан і Боруссія Дортмунд. Усі клуби високо оцінюють лідера збірної України, який може закрити позицію на лівому фланзі оборони, а також за потреби зіграти у центрі поля.
Однак Арсенал зіштовхнувся з проблемою щодо трансферу Зінченка. Потенційних покупців відлякує висока зарплата Олександра. Український футболіст отримує 174 тисячі євро на тиждень без бонусів.
До слова. Олександр Зінченко у сезоні 2024/2025 зіграв за Арсенал у 23 матчах в офіційних турнірах. Проте на полі він провів всього 789 хвилин, при тому, що лише в одній грі українець відіграв від свистка до свистка.
Нагадаємо, що в Олександра Зінченка залишається рік за контрактом з Арсеналом. В англійському клубі розуміють це та не хочуть втрачати лідера збірної України безкоштовно.
Раніше повідомляли, що ресторан Олександра Зінченка у Києві призупинив роботу. Невідомо, чи відкриються двері закладу українського футболіста знову.