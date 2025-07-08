Англійський гранд зіткнувся з великою проблемою через українського футболіста

Арсенал готовий продати Олександра Зінченка влітку цього року. Український захисник через велику кількість травм втратив довіру головного тренера Мікеля Артети.

На українського футболіста претендують щонайменше 5 клубів. Проте "каноніри" зіткнулись з проблемою, що ускладнює трансфер Зінченка, повідомляє 24 канал із посиланням на Arsenal Insider.

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Чому Арсенал не може продати Зінченка

Андреа Берте став новим спортивним директором Арсенала. Керівництво "канонірів" поставило перед ним задачу "проявити креатив" за для здійснення трансферу Олександра Зінченка.

Зацікавленість у послугах Зінченка проявляють – Аякс, Фулхем, Вест Хем, Мілан і Боруссія Дортмунд. Усі клуби високо оцінюють лідера збірної України, який може закрити позицію на лівому фланзі оборони, а також за потреби зіграти у центрі поля.

Однак Арсенал зіштовхнувся з проблемою щодо трансферу Зінченка. Потенційних покупців відлякує висока зарплата Олександра. Український футболіст отримує 174 тисячі євро на тиждень без бонусів.

До слова. Олександр Зінченко у сезоні 2024/2025 зіграв за Арсенал у 23 матчах в офіційних турнірах. Проте на полі він провів всього 789 хвилин, при тому, що лише в одній грі українець відіграв від свистка до свистка.

Нагадаємо, що в Олександра Зінченка залишається рік за контрактом з Арсеналом. В англійському клубі розуміють це та не хочуть втрачати лідера збірної України безкоштовно.

Раніше повідомляли, що ресторан Олександра Зінченка у Києві призупинив роботу. Невідомо, чи відкриються двері закладу українського футболіста знову.