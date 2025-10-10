Зірка збірної України розкрив унікальні деталі травм, через які пропустить матчі відбору на ЧС
- Олександр Зінченко не зможе грати за збірну України у жовтневих відбіркових матчах на ЧС-2026 через дві невеличкі травми, отримані у грі за Ноттінгем Форест.
- Крім Зінченка, збірна України втратила Віктора Циганкова, Олександра Зубкова, Олександра Тимчика та Єгора Ярмолюка через травми, але дебютне запрошення отримав Владислав Велетень, а Руслан Маліновський повернувся до команди.
Лівий захисник англійського Ноттінг Форест Олександр Зінченко не допоможе збірній України з футболу у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу-2026. Все через ушкодження, які отримав на клубному рівні.
Олександр Зінченко розкрив деталі своїх ушкоджень, які отримав у матчі за Ноттінгем Форест. Український футболіст оцінив своє відновлення, назвавши термін повернення на футбольне поле, передає 24 Канал із посиланням на ВЗБІРНА.
Коли Зінченко повернеться на футбольне поле?
Виявилось, що Зінченко отримав одразу дві травми в одному матчі за "лісників". Лівий захисник збірної України засмучений, що йому не вдасться допомогти команді Сергія Реброва у жовтневих матчах відбору на ЧС-2026. Попри це Олександр підтримав своїх партнерів по збірній та вірить, що команді вдасться здобути позитивний результат в іграх проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).
Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони невеличкі. Сподіваюся, що з наступного тижня тренуватимуся з командою і готуватимуся до наступних ігор. На жаль, так вийшло, що випав у незручний час, тому що дуже не хотів пропускати ігри збірної України. Я з позитивом дивлюся у майбутнє збірної. У цієї команди є все, щоб досягати результатів. Треба працювати та намагатися якнайчастіше тішити наших вболівальників,
– розповів Зінченко.
До слова. Олександр Зінченко не зможе покращити у жовтні свою статистику в іграх за збірну. Наразі за спиною лівого захисника 75 матчів у синьо-жовтій футболці, у яких відзначився 12 голами та 7 результативними передачами (дані Transfermarkt).
Що відомо про кадрові втрати збірної України?
- Окрім Зінченка збірній України у жовтневих матчах не допоможуть два вінгери – Віктор Циганков із Жирони та Олександр Зубков із Трабзонспора.
- Також не зіграє фланговий захисник Динамо Київ Олександр Тимчик, який приїхав у табір національної команди з травмою.
- Також у матчі проти Ісландії не допоможе команді Єгор Ярмолюк. Півзахисник Брентфорда приїхав у збірну теж з ушкодженням. Єгор не встиг відновитись від травми до першого жовтневого поєдинку України. Натомість тренерський штаб вірить, що Ярмолюк зможе зіграти у грі проти Азербайджану.
- Водночас дебютне запрошення отримав вінгер житомирського Полісся Владислав Велетень (інформація УАФ). Також вперше за рік у збірну повернувся Руслан Маліновський.