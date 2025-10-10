Лівий захисник англійського Ноттінг Форест Олександр Зінченко не допоможе збірній України з футболу у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу-2026. Все через ушкодження, які отримав на клубному рівні.

Олександр Зінченко розкрив деталі своїх ушкоджень, які отримав у матчі за Ноттінгем Форест. Український футболіст оцінив своє відновлення, назвавши термін повернення на футбольне поле, передає 24 Канал із посиланням на ВЗБІРНА.

Цікаво прочитати Готові зруйнувати мрію України: Ребров отримав важливе попередження від тренера Ісландії

Коли Зінченко повернеться на футбольне поле?

Виявилось, що Зінченко отримав одразу дві травми в одному матчі за "лісників". Лівий захисник збірної України засмучений, що йому не вдасться допомогти команді Сергія Реброва у жовтневих матчах відбору на ЧС-2026. Попри це Олександр підтримав своїх партнерів по збірній та вірить, що команді вдасться здобути позитивний результат в іграх проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).

Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони невеличкі. Сподіваюся, що з наступного тижня тренуватимуся з командою і готуватимуся до наступних ігор. На жаль, так вийшло, що випав у незручний час, тому що дуже не хотів пропускати ігри збірної України. Я з позитивом дивлюся у майбутнє збірної. У цієї команди є все, щоб досягати результатів. Треба працювати та намагатися якнайчастіше тішити наших вболівальників,

– розповів Зінченко.

До слова. Олександр Зінченко не зможе покращити у жовтні свою статистику в іграх за збірну. Наразі за спиною лівого захисника 75 матчів у синьо-жовтій футболці, у яких відзначився 12 голами та 7 результативними передачами (дані Transfermarkt).

Що відомо про кадрові втрати збірної України?