Дешам покине збірну Франції після ЧС-2026: його посаду займе зірковий тренер

У французькій національній команді відбудуться зміни на тренерському містку. Уже відомо, хто замінить Дідьє Дешама у ролі головного тренера.

Збірну Франції очолить один з найвидатніших футболістів країни Зінедін Зідан. Про це повідомив інасайдер Ніколо Скіра.

Інформація щодо нового тренера Франції

У вівторок, 14 липня, чемпіони світу-2018 року не зуміли втретє поспіль вийти до фіналу на Мундіалі. Уже відомо, хто замінить Дідьє Дешама після матчу за третє місце.

Зінедін Зідан готовий замінити Дідьє Дешама на посаді головного тренера збірної Франції. Контракт діятиме до чемпіонату світу 2030 року,

– написав Скіра.

Зазначимо, що італійський інсайдер повідомляв про розгляд кандидатури Зідана на цю посаду ще торік.

Що ще відомо про ситуацію у збірній Франції

Про відхід Дешама було відомо уже давно. У січні 2025-го фахівець сам сповістив про це в інтерв’ю французькому телеканалу TF1. Тоді тренер сказав, що відпрацює свій контракт, який закінчується після ЧС-2026.

У матчі проти Іспанії 57-річний Дешам став рекордсменом серед тренерів за кількістю матчів проведених на чемпіонатах світу. Гра півфіналу стала для нього 26-ю.

Наступник Дешама, Зінедін Зідан, є чемпіоном світу-1998 у складі збірної Франції. Як і його попередних. Наразі тренерська кар’єра 54-річного Зідана з 2021-го перебуває на паузі. Минулим його місцем роботи був мадридський Реал.