Трагедія у Львові: після вживання отруйної рослини помер відомий спортивний лікар
Смерть 67-річного фахівця стала несподіваною для спортивної спільноти. Він багато років працював із атлетами та був добре відомий у Львівській області, пише Zaxid.net.
Хто такий Зиновій Полянський?
Зиновій Полянський був знаним спортивним лікарем і багаторічним фахівцем у галузі медицини спорту. Він обіймав посаду завідувача медичної частини Львівського фахового коледжу спорту та працював на численних змаганнях різного рівня.
Колеги відзначають його високий професіоналізм і внесок у розвиток спорту в регіоні. Полянський допомагав спортсменам відновлюватися після травм і супроводжував їх під час турнірів.
Яка причина смерті?
Трагічний випадок стався 12 квітня в Університетській лікарні у Львові. Дружину Зиновія Полянського також госпіталізували з отруєнням.
Причиною могло стати споживання подружжям отруйної рослини чемериці під виглядом черемші. За фактом смерті Полянського правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок".
За попередніми даними, 6 квітня подружжя львів’ян отруїлося листям чемериці, яку придбало на Стрийському ринку в центрі міста під виглядом черемші. У результаті вживання рослини чоловік та дружина з симптомами отруєння потрапили до реанімації, де 67-річний чоловік помер.