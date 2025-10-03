Златан Ібрагімович один з найяскравіших та найодіозніших представників футболу минулої епохи. За свою кар'єру шведський нападник відзначався не тільки своїми досягненнями, а й зухвалою поведінкою.

Окрім того, Златан Ібрагімович зіграв у багатьох клубах на своєму футбольному шляху. 24 канал розповідає, що відомо про легендарного шведського форварда, досягнення та цікаві факти з його життя.

Що відомо про кар'єру Ібрагімовича?

Як йдеться у статті в Вікіпедії, Златан Ібрагімович народився 3 жовтня 1981 року у шведському Мальме. У п'ятницю, 3 жовтня 2025 року колишній футболіст святкує 44-й день народження.

Розпочинав свій футбольний шлях Ібрагімович в академії місцевого клубу Мальме з однойменного міста. У 1999 році Златан дебютував за дорослу команду, звідки за два роки перебрався в Аякс.

Ібрагімович в Аяксі / Фото УЄФА

Які трофеї Ібрагімович виграв в Аяксі? Златан Ібрагімович разом з Аяксом виграв чемпіонат Нідерландів (2002, 2004), а також завоював Кубок та Суперкубок країни (2002).

У 2004 році Ібрагімович перебрався в Ювентус, де двічі поспіль став чемпіоном Італії у 2005 та 2006 роках. Після другого "скудетто" (чемпіонство Серії А) шведський футболіст перейшов у стан запеклого суперника туринців – Інтер.

Ібрагімович в Ювентусі / Фото італійського клубу

В Інтері Ібрагімович здобув три "золота" Серії А (2007, 2008, 2009). Окрім того, з "нерадзуррі" шведський форвард двічі став володарем Суперкубка Італії (2006, 2008).

Ібрагімович в Інтері / Фото італійського клубу

У 2009 році зірковий нападник приєднався до Барселони. Звідки у 2010 вирушив в оренду у Мілан, повернувшись в Італію.

Ібрагімович в Барселоні / Фото іспанського клубу

Що Златан виграв з Барселоною? Ібрагімович разом з "блаугранас" став чемпіоном Іспанії у 2010 році та двічі виграв Суперкубок країни (2009, 2010). На міжнародній арені шведський форвард здобув Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу – обидва трофеї у 2009 році.

У 2011 році Златан Ібрагімович підписав повноцінний контракт з Міланом. У складі "россонері" нападник збірної Швеції завоював "скудетто" у тому ж році та виграв Суперкубок Італії.

Ібрагімович у Мілані / Фото італійського клубу

За рік Златан Ібрагімович отримав пропозицію від ПСЖ, який на той час придбали шейхи та почали будувати амбітний проєкт. У французькому клубі шведський форвард грав до 2016 року.

Ібрагімович в ПСЖ / Фото французького клубу

У складі парижан п'ять разів поспіль став чемпіоном Франції (2013, 2014, 2015, 2016), виграв два Кубки країни (2015, 2016), став володарем трьох Кубків французької ліги (2014, 2015, 2016) та тричі здобув національний Суперкубок (2013, 2014, 2015).

У 2016 році Ібрагімович приєднався до Манчестер Юнайтед. Разом з "червоними дияволами" здобув Суперкубок Англії у 2016 році, а у 2017 році став переможцем Кубка Футбольної ліги та завоював перший європейський трофей, вигравши Лігу Європи.

Ібрагімович в Манчестер Юнайтед / Фото англійського клубу

З 2018 по 2019 рік Ібрагімович виступав у Лос-Анджелес Гелексі з США, але значних успіхів там не досяг. У 2020 році швед повернувся в Мілан, де завершив кар'єру у 2023 році. Разом з "россонері" Златан встиг виграти ще один чемпіонат Італії (2022).

У збірній Швеції Златан Ібрагімович виступав з 2001 по 2023 роки. 14 листопада 2012 року форвард забив легендарний гол у ворота збірної Англії, який увійшов в історію, а у 2013 році отримав за найкраще взяття воріт трофей Ференца Пушкаша.

Гол Ібрагімовича в ворота Англії: дивіться відео

За даними Transfermarkt, за свою клубну кар'єру Златан Ібрагімович провів 827 матчів. На рахунку легендарного шведського форварда 496 голів та 205 результативних передач. У збірній 122 матчі – 62 забиті м'ячі.

У які скандали потрапляв Ібрагімович?

За інформацією Goal, у Златана Ібрагімовича був конфлікт з Пепом Гвардіолою під час виступів у Барселоні. Шведський футболіст заявив, що іспанський тренер посадив його на лаву запасних через Ліонеля Мессі.

В інтерв'ю Sky Sports Italia, Ібрагімович також висловлювався про непорозуміння з Гвардіолою. Нападник розповів, що насправді сталося між ним та тренером в Барселоні.

Ми змінили систему та тактику, і це було недобре для мене, тому клуб порадив мені поговорити з Гвардіолою. І я сказав Гвардіолі, що він пожертвував іншими гравцями заради Мессі. Він сказав, що розуміє мене. Після цього він посадив мене на лаву запасних на наступні ігри. Проте проблема була в ньому, саме він не вирішив проблему зі мною. Пам'ятаю, як у мій перший день він сказав мені, що гравці Барселони не приходять на тренування на Ferrari чи Porsche. Вже тоді він мене засудив,

– розповів Ібрагімович.

Як повідомляє Rossoneriblog.com, у 2010 році Златан Ібрагімович побив свого партнера по команді Огучі Оньєву під час тренування Мілана. Шведський форвард виконав підкат, який не сподобався його одноклубнику. У результаті між ними виникла бійка.

Іншим гравцям та персоналу клубу довелося втрутитися у розбірку Ібрагімовича та Оньєву. Тренування "россонері" завершилося достроково через конфлікт між футболістами.

Під час виступів за ПСЖ у 2015 році Златан Ібрагімович отримав дискваліфікацію на 4 матчу. За інформацією The Guardian, шведський футболіст виплеснув свій гнів після поразки від Бордо в Лізі 1.

Ібрагімович образив рефері Ліонеля Джаффредо та одного з його асистентів. Окрім того, Златан назвав Францією – країною л**на. Проте згодом шведський футболіст перепросив за свою поведінку.

Чим зараз займається Ібрагімович?

Златан Ібрагімович завершив кар'єру у 2023 році, зворушливо попрощавшися з Міланом на "Сан-Сіро". Після відходу з футболу легендарний швед залишився працювати в італійському клубу.

Спершу Ібрагімович став амбасадором "россонері". Тепер Златан працює радником власників клубу та директором селекційної служби "червоно-чорних".

Окрім того, швед має власний бренд одягу "A-Z" та написав власну автобіографію "Я – Златан". Ібрагімович активно веде соціальні мережі та інвестує кошти у різні стартапи.

Інші цікаві факти про Ібрагімовича