Легендарний футболіст побратався з росіянином: раніше він закликав до миру

Златан Ібрагімович, який завжди вирізнявся епатажною поведінкою, відзначився ганебним вчиноком. Колишній шведський футболіст опинився у центрі скандалу, продемонструвавши близькість до російського оточення.

Нещодавно ексфорвард Мілана, Барселони та збірної Швеції зустрівся з колишнім чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на 433.

Читайте також Російський одноклубник Забарного зламав руку після виграшу Міжконтинентального кубка

Що відомо про зустріч Ібри і Нурмагомедова?

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому колишній футболіст та росіянин з посмішкою на обличчі грають в армреслінг. Окрім того, Хабіб запитав, що відчуває Ібра, на що він швед відповів: "Я відчуваю дух".

Ібрагімович грає в армреслінг з Нурмагомедовим: дивіться відео

Нагадаємо, що російський борець неодноразово підтримував вторгнення держави-агресорки в Україну та фотографувався з російськими політиками. А ось колишній футболіст у коментарі TMW у 2022 році закликав до миру.

"Складно говорити про війну. Я за мир і любов, через футбол хочу поширювати своє послання і свою енергію. Це те, що ми повинні робити", – сказав Ібрагімович.

Де зараз Ібрагімович?