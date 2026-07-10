Кіліан Мбаппе вже має у своїй колекції цей приз, в той час як для Ліонеля Мессі це може бути перша така нагорода на, ймовірно, останньому в його кар'єрі Мундіалі. А Ерлінг Голанд має шанс остаточно оформити найкращий дебют в історії світових першостей, якщо повезе додому статуетку з першої ж спроби, пише 24 Канал.

Кіліан Мбаппе

Жарти про француза-диктатора і страждання клубного сезону у Реалі залишилися в минулому: Кіліан, як і вся збірна Франції, до чвертьфіналу провів вже третій поспіль феноменальний турнір. Лідерські якості 27-річного нападника поєднуються з прекрасною технікою, гольовим чуттям і, як показав матч з Парагваєм, достатнім рівнем психологічної стійкості.

Навіть якщо Мбаппе не вдасться цього разу стати найкращим бомбардиром, варто не забувати, що він на цьому чемпіонаті випередив Мірослава Клозе і посідає друге місце у списку найкращих голеадоровів Мундіалів усіх часів. Враховуючи, що попереду у Кіліана ще гарантовано один-два чемпіонати, рекорд рано чи пізно може опинитися в його руках.

Ліонель Мессі

Про феноменального аргентинця сказали і написали так багато – і все одно після кожного матчу знаходиться з десяток рекордів, які він оновлює.

Вже на стадії 1/8 фіналу Мессі став не лише найкращим за голами на всіх Мундіалях, але й одноосібно забезпечив собі титул асистента номер один. З 9 результативними передачами він тепер випереджає Дієго Марадону.

Дивно, що при усіх своїх досягненнях на полях США, Канади і Мексики Лео водночас примудрився встановити антирекорд щодо пенальті – він став першим гравцем, який на чемпіонаті світу одразу два рази не реалізував у грі удари з позначки. Якби не ці прикрі моменти, його лідерство у таблиці могло б бути ще більш переконливим.

Ерлінг Голанд

Тільки великому Герду Мюллеру на дебютному Мундіалі вдавалося забивати 7 голів. Норвежець з футбольної династії через понад півстоліття переписує історію.

Голанду насправді не звикати до того, щоб забивати багато на чемпіонаті світу – просто раніше це була молодіжна першість U-20, де він відвантажив нещасній збірній Гондарусу 9 м'ячів лише в одному матчі. Вже тоді форварду прогнозували блискуче майбутнє – і це той самий випадок, коли усі аванси було виправдано ще й з надлишком.