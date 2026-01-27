Золото в дефіциті: з чого зроблені медалі Олімпійських ігор-2026

6 лютого в Італії стартують Зимові олімпійські ігри, на яких буде розіграно 116 комплектів медалей. Кожен з цих круглих шматочків металу – найбажаніший здобуток для будь-якого спортсмена.

Як світова столиця моди Мілан підготував особливо вишуканий дизайн нагород. 24 Канал дізнавався, що символізують медалі Олімпіади-2026 та з чого їх виготовляють.

Який дизайн медалей Олімпійських ігор-2026?

Офіційний сайт Ігор зазначає, що нагороди "натхненні вічною елегантністю італійського авангарду". Дизайн описується як "динамічний та молодіжний". Медаль ніби складається з двох частин, які сполучаються разом у постійному русі олімпійським символом на знак "сміливої заяви про єдність".



Золота олімпійська медаль 2026 року / фото Olympics

Розробники дизайну наголошують, що медалі репрезентують олімпійські та паралімпійські цінності. Наприклад, нагороди для спортсменів з дефектами зору на Паралімпіаді будуть підписуватися шрифтом Брайля.

Скільки золота в олімпійських медалях 2026 року?

Як пише Суспільне, виготовленням медалей займається Монетний двір Італії, використовуючи для цього перероблені метали, отримані з відходів власного виробництва.

Тема відповідального ставлення до природи та екологічності взагалі провідна у процесі створення нагород: їх виплавляють у печах, які працюють лише на відновлюваній енергії, а пакування буде містити мінімум пластику і максимум матеріалів, які піддаються переробці.

Кожна медаль матиме діаметр 8 сантиметрів і товщину в 1 сантиметр. Залежно від ґатунку, відрізнятиметься вага нагороди.

Золото: 500 грамів срібла 999 проби та 6 грамів золота 999,9 проби

Срібло: 500 грамів срібла 999 проби

Бронза: 420 грамів міді

В яких видах спорту Україні претендує на медалі?