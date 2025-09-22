У понеділок, 22 вересня, відбулась 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча". Офіційний захід відбувся у паризькому театрі Шатле.

Уболівальники дізнались імена усіх переможців номінацій. На останок організатори традиційно залишили номінацію "Золотий м'яч", інформує 24 Канал.

До теми "Золотий м'яч-2025": онлайн-трансляція церемонії вручення

Хто став володарем "Золотого м'яча-2025"?

Одразу 30 футболістів були номіновані на нагороду. Спершу було оголошено 20 гравців, які не потрапили у першу десятку найкращих за підсумками голосування за найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Відзначимо, що найбільше номінантів було серед представників паризького ПСЖ – аж вісім. Також дев'ятим слід додати голкіпера Джанлуїджі Доннарумму, який лише нещодавно став гравцем англійського Манчестер Сіті.

У паризькому театрі Шатле затамували подих перед оголошенням переможця "Золотого м'яча-2025". У топ-2 увійшли Ламін Ямаль та Усман Дембеле. Саме серед цих двох гравців обирали переможця. Новим володарем нагороди став Усман Дембеле!

До слова. Вартість "Золотого м'яча" складає близько 3 тисяч євро. Хоча для футболістів нагорода є безцінною.

Серед жінок "Золотий м'яч-2025" забрала Айтана Бонматі з каталонської Барселони.

ЗМІ називали різних переможців "Золотого м'яча-2025"?

Цікаво, що напередодні офіційного заходу журналіст Ромен Колле Годен заявляв, що уболівальникам не слід чекати несподіванок. Представник ЗМІ повідомив, що "Золотий м'яч" забере вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

Водночас Пабло Гіральт похизувався зливом інформації про переможця нагороди. Він опублікував фото зі списком номінантів, де переможцем став вінгер Барселони Ламін Ямаль. На цій світлині було чітко видно, щоо іспанець випередив своїх найближчих конкурентів, якими були двоє представників ПСЖ – Дембеле та Вітінья.

Нагадаємо, що торік переможцем "Золотого м'яча" сенсаційно став опорник МанСіті Родрі. Хоча перед церемонією усі віддавали нагороду Вінісіусу Жуніору із мадридського Реала.