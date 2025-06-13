"Золотий м'яч-2025": з'явилась офіційна дата оголошення номінантів на нагороду

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться восени 2025 року. Найкращого футболіста світу вчетверте в історії визначать за підсумками сезону 2024/2025, а не календарного року.

Чимало гравців проявили себе та свою майстерність у минулій кампанії, але у список номінантів на "Золотий м'яч-2025" потраплять не всі. Стало відомо, коли оголосять претендентів на нагороду, повідомляє 24 канал із посиланням на Ballon d'Or.

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Коли оголосять список номінантів на "Золотий м'яч"

У 2024 році "Золотий м'яч" отримав півзахисник Манчестер Сіті Родрі. Іспанський хавбек за підсумками голосування набрав 1170 балів, тоді як Вінісіус Жуніор з Реала – 1129 очок.

Наразі головними претендентами на "Золотий м'яч-2025" є три футболісти. Серед них Усман Дембеле з ПСЖ, Ламін Ямаль та Рафінья – обидва Барселона.

Повний список номінантів на "Золотий м'яч-2025" France Football оголосить 7 серпня 2025 року.

Дата оголошення номінантів на "Золотий м'яч-2025" | Фото France Football

Додамо, що церемонія нагородження відбудеться традиційно у Парижі в театрі Шатле. Офіційна дата проведення заходу 22 вересня 2025 року.

Раніше повідомляли, що легенда Барселони Рональдіньо розповів, хто стане наступним володарем "Золотого м'яча", назвавши гравця неймовірним талантом.