Вже в понеділок, 22 вересня, у паризькому театрі Шатле відбудеться 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча". Попередньо організатори оголосили список номінантів, які претендуватимуть на нагороду.

До нього ввійшли 30 футболістів. Вдруге поспіль там не знайшлося місця легендарним Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі, інформує 24 Канал з посиланням на Ballon d’Or.

Хто претендує на "Золотий м'яч-2025"?

У списку номінантів найбільше опинилося гравців із французького ПСЖ. Після тріумфального сезону-2024/2025 одразу дев'ять футболістів претендують на найпрестижнішу індивідуальну нагороду, щоправда, Джанлуїджі Доннарумма вже перейшов у Манчестер Сіті.

Також велике представництво серед претендентів мають Ліверпуль і Барселона. З цих клубів є по чотири номінанти.

Номінанти на "Золотий м'яч-2025":

Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі – ПСЖ), Алексіс Макалістер, Мохаммед Салах, Вірджил ван Дейк, Флоріан Вірц (усі – Ліверпуль), Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль, Роберт Левандовський (усі – Барселона), Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор (усі – Реал), Віктор Йокерес, Деклан Райс (обидва – Арсенал), Гаррі Кейн, Майкл Олісе (обидва – Баварія), Дензел Дюмфріс, Лаутаро Мартінес (обидва – Інтер), Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд), Джанлуїджі Доннарумма, Ерлінг Голанд (обидва – Манчестер Сіті), Коул Палмер (Челсі) та Скотт Мактоміней (Наполі).

До слова. Минулого сезону найкращим гравцем було визнано іспанського півзахисника Родрі. Цього року він не опинився в топ-30 номінантів, аже майже повністю пропустив кампанію-2024/2025 через травму.

Нагадаємо, що раніше Луїш Фігу в коментарі AS назвав свою трійку фаворитів на "Золотий м'яч". Він виділив Вітінью, Ламіна Ямаля та Усмана Дембеле.

