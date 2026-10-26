"Золотий м'яч" 2026: онлайн-трансляція церемонії
У понеділок, 26 жовтня, у Лондоні відбудеться церемонія "Золотий м'яч" 2026. Французький журнал France Football традиційно оголосить найкращого футболіста минулого сезону.
Офіційними претендентами на премію залишаються 30 футболістів, список яких було оприлюднено ще у вересні. Окрім "Золотого м'яча", буде вручено й декілька інших нагород, пише 24 Канал.
Хто може виграти "Золотий м'яч"
Шортлист із 30 гравців виглядає так:
- Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
- Пау Кубарсі (Барселона)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Марк Кукурелья (Реал Мадрид)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Луїс Діас (Баварія)
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
- Габріел Магальяес (Арсенал)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
- Маркіньйос (ПСЖ)
- Садіо Мане (Аль-Наср)
- Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Майкл Олізе (Баварія)
- Жоау Невеш (ПСЖ)
- Хуліан Кіньйонес (Аль-Кадсія)
- Вільян Пачо (ПСЖ)
- Родрі (Манчестер Сіті / Барселона)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Вільям Саліба (Арсенал)
- Дайо Упамекано (Баварія)
- Фабіан Руїс (ПСЖ)
- Ферран Торрес (ПСЖ)
- Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)
- Вітінья (ПСЖ)
Що ще треба знати про Ballon d'Or
Церемонія вперше за 70 років відбудеться не у Парижі, а у Лондоні. Це спеціальне рішення організаторів на честь першого переможця "Золотого м'яча" британця Стенлі Меттьюза.
Окрім призу найкращому гравцю у чоловічому та жіночому футболі, будуть також відзначені найкращі голкіпери, бомбардири, тренери, молоді футболісти і оголошені команди року.
Переможець не отримує фінансової премії від журналу France Football: єдині виплати, на які він може розраховувати, прописані у контрактах з клубами як бонуси.
Онлайн-трансляція "Золотого м'яча" 2026
24 канал стежитиме за подією у текстовому форматі, починаючи з прибуття гостей о 20:00 за Києвом, і згодом під час гала-вечора, який стартує о 22:00.