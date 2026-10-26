"Золотий м'яч" 2026: онлайн-трансляція церемонії

У понеділок, 26 жовтня, у Лондоні відбудеться церемонія "Золотий м'яч" 2026. Французький журнал France Football традиційно оголосить найкращого футболіста минулого сезону.

Офіційними претендентами на премію залишаються 30 футболістів, список яких було оприлюднено ще у вересні. Окрім "Золотого м'яча", буде вручено й декілька інших нагород, пише 24 Канал.

Хто може виграти "Золотий м'яч"

Шортлист із 30 гравців виглядає так:

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

Пау Кубарсі (Барселона)

Усман Дембеле (ПСЖ)

Марк Кукурелья (Реал Мадрид)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Луїс Діас (Баварія)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Габріел Магальяес (Арсенал)

Гаррі Кейн (Баварія)

Ашраф Хакімі (ПСЖ)

Ламін Ямаль (Барселона)

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

Маркіньйос (ПСЖ)

Садіо Мане (Аль-Наср)

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)

Лаутаро Мартінес (Інтер)

Ліонель Мессі (Інтер Маямі)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Майкл Олізе (Баварія)

Жоау Невеш (ПСЖ)

Хуліан Кіньйонес (Аль-Кадсія)

Вільян Пачо (ПСЖ)

Родрі (Манчестер Сіті / Барселона)

Деклан Райс (Арсенал)

Вільям Саліба (Арсенал)

Дайо Упамекано (Баварія)

Фабіан Руїс (ПСЖ)

Ферран Торрес (ПСЖ)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

Вітінья (ПСЖ)

Що ще треба знати про Ballon d'Or

Церемонія вперше за 70 років відбудеться не у Парижі, а у Лондоні. Це спеціальне рішення організаторів на честь першого переможця "Золотого м'яча" британця Стенлі Меттьюза.

Окрім призу найкращому гравцю у чоловічому та жіночому футболі, будуть також відзначені найкращі голкіпери, бомбардири, тренери, молоді футболісти і оголошені команди року.

Переможець не отримує фінансової премії від журналу France Football: єдині виплати, на які він може розраховувати, прописані у контрактах з клубами як бонуси.

Онлайн-трансляція "Золотого м'яча" 2026

24 канал стежитиме за подією у текстовому форматі, починаючи з прибуття гостей о 20:00 за Києвом, і згодом під час гала-вечора, який стартує о 22:00.