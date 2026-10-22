Мессі, Кейн чи Мбаппе: хто головний фаворит на здобуття "Золотого м’яча-2026"

Вже 26 жовтня у Лондоні назвуть ім'я найкращого футболіста світу в минулому сезоні. На "Золотий м'яч" офіційно претендують 30 гравців, але реальні шанси увійти в історію мають лише кілька з них.

Упродовж місяців після завершення чемпіонату світу експерти, журналісти і вболівальники сперечались, хто заслуговує на трофей і які критерії варто вважати головними під час голосування. 24 Канал пропонує поглянути, хто має найбільші шанси поповнити свою колекцію особистих нагород.

Кіліан Мбаппе



Кіліан Мбаппе / фото Ballon d'Or

Величезний аргумент на користь 10-ки мадридського Реала – його феноменальний виступ на чемпіонаті світу. Кіліан Мбаппе став одноосібним найкращим бомбардиром в історії Мундіалів, перевершивши не лише рекорд Мирослава Клозе, але й самого Ліонеля Мессі. Але це не допомогло потрапити бодай до фіналу, не кажучи вже про боротьбу за другий для Мбаппе Кубок світу.

На клубному рівні мадридська команда провалила минулий сезон, не здобувши жодного трофея, тож навіть 50 результативних дій у всіх турнірах навряд чи допоможуть французу нарешті виграти Ballon d'Or. Хоча він навіть спробував провести публічну рекламну кампанію, кілька разів прямо говорячи про своє бажання забрати приз собі.

За чутками, Мбаппе вже повідомили, що він не потрапив навіть до топ-5 голосування – і це неабияк його розчарувало.

Ламін Ямаль



Ламін Ямаль / фото Getty Images

Іспанський вундеркінд теж взяв участь у дискусії щодо того, хто має бути оголошений найкращим на церемонії у Лондоні. На користь Ламіна Ямаля грає і тріумф "Ла Фурії Рохи" на Мундіалі у США, і класний сезон Барселони, яка впевнено розібралась з Реалом у боротьбі за Прімеру.

Ніхто й ніколи не вигравав "Золотий м'яч" у тінейджерському віці, тож це була б чергова казкова історія для Ламіна. Але все ж є відчуття, що це той випадок, коли "наступний сезон його". Восени Ямаль виглядає практично беззаперечно найкращим футболістом світу, тож більше шансів вже на 2027 рік.

Гаррі Кейн



Гаррі Кейн / фото Getty Images

Те, що просто зараз Гаррі Кейн є найкращим форвардом планети, мало у кого викликає сумніви. 54 голи у 48 матчах за Баварію минулого сезону – космічна статистика. От тільки організатори і журналісти неодноразово казали, що "Золотий м'яч" виграє не той, хто забив найбільше, а той, хто грає найкраще, і це, мовляв, дві великі різниці.

Одного нападника мюнхенського клубу Ballon d'Or вже колись несправедливо оминув – Роберт Левандовський так і не дочекався своєї нагороди. Чи повториться ця історія, поки говорити рано. Хоча інсайдери вже злили в мережу інформацію, що Кейн отримав сповіщення про свою перемогу і візьме участь у спеціальній таємній фотосесії.

А що там Мессі?

Якою б сильною не була любов France Football і ФІФА до Мессі, але серйозно говорити про те, що аргентинець здобуде нагороду цьогоріч, можуть лише найбільш віддані його шанувальники. Футбольний геній ще раз показав себе у всій красі на чемпіонаті світу, проте на тлі конкурентів цього вже замало.

Так само навряд чи варто прогнозувати перемогу Родрі, Ерлінгу Голанду, Хвічі Кварацхелії або Рафіньї. Усі вони, безумовно, гравці топ-класу, проте до статусу "best of the best" у сезоні 2025/2026 не дотягнули.