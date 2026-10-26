Кейн, Мбаппе чи Ямаль: хто виграє "Золотий м'яч-2026"

Кількість інсайдів зашкалює, і часто вони суперечать один одному. Хто ж насправді буде названий найкращим футболістом минулого сезону, дізнаємось 26 жовтня, початок церемонії о 22:00 за Києвом, пише 24 Канал.

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Кому дістанеться "Золотий м'яч"

Кіліан Мбаппе намагався провести щось на кшталт передвиборчої кампанії: француз ще за кілька тижнів до дня вручення премії публічно заявив, що вважає себе гідним перемоги. Але збірна Франції не змогла потрапити у третій поспіль фінал чемпіонату світу, а Реал фактично провалив минулий клубний сезон, залишившись без трофеїв. Тому Мбаппе не вважають фаворитом.

Ламін Ямаль блискуче грає у новому сезоні, а іспанська "Фурія Роха" влітку офіційно стала найкращою збірною планети. Але каталонська Барселона не була переконливою у Лізі чемпіонів, до того ж проти вундеркінда говорить його вік: ще ніколи "Золотий м'яч" не вигравав тінейджер, і його поразку можна буде легко пояснити словами "ще зарано".

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Гаррі Кейн перебуває у фантастичній гольовій формі, хоч ні Баварія, ні збірна Англії не стали найсильнішими на міжнародному рівні у минулому сезоні. Перемога форварда багатьом вболівальникам здається найбільш справедливим результатом, адже у Гаррі на диво мало хейтерів.

Родрі вже здобув цього року один "Золотий м'яч" – а саме звання найкращого гравця чемпіонату світу. Хавбек є таким собі "безпечним варіантом": його внесок в успіхи збірної Іспанії не підлягає жодному сумніву, а позиція на полі не вимагає демонструвати феєричний футбол.

Ліонель Мессі показав на Мундіалі свій максимум, та цього не вистачило для другої поспіль перемоги. До того ж, його рекорд за голами на світових першостях зрештою був перевершений Кіліаном Мбаппе. Тож якщо у Лондоні назвуть ім'я аргентинця, це гарантовано викличе звинувачення в черговій "крадіжці" і фаворитизмі на користь Мессі.