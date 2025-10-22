Мессі й Роналду в топ-15: оновлено рейтинг фаворитів на "Золотий м'яч-2026"
- Кіліан Мбаппе є головним фаворитом на "Золотий м'яч-2026", завдяки своїм виступам у Лізі чемпіонів та чемпіонаті Іспанії.
- Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду знаходяться на 11 та 15 місцях у рейтингу претендентів на "Золотий м'яч-2026".
У вересні в театрі "Шатле" в Парижі було оголошено найкращого футболіста сезону-2024/2025. Наразі минуло вже два місяці нової кампанії й розпочалася боротьба за "Золотий м'яч-2026".
Відомий портал GiveMeSport оприлюднив рейтинг головних претендентів на найпрестижнішу футбольну індивідуальну нагороду. У ньому наразі першу сходинку посідає зірка мадридського Реала, інформує 24 Канал.
Хто є фаворитом на "Золотий м'яч-2026"
Кіліан Мбаппе чудово розпочав сезон і поки є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та чемпіонату Іспанії. За такі виступи його наразі вважають головним фаворитом на "Золотий м'яч-2026".
На другій сходинці розташувався ще один забивний форвард – Гаррі Кейн. Він є найкращим бомбардиром Бундесліги, а загалом в 11 матчах на клубному рівні зробив уже 22 результативні дії.
Трійку ж замикає вундеркінд Барселони Ламін Ямаль, а новоспечений володар "Золотого м'яча-2025" Усман Дембеле отримав поки дев'яту позицію.
Рейтинг головних фаворитів на "ЗМ-2026"
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
- Педрі (Барселона)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Майкл Олісе (Баварія)
- Луїс Діас (Баварія)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Джуд Беллінгем (Реал)
До слова. Також серед претендентів є й Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Вони в розширеному рейтингу розташувалися на 11 та 15 місцях відповідно.
Зазначимо, що напередодні легендарний Лотар Маттеус висловився про Гаррі Кейна та його перспективи виграти "Золотий м'яч". Він вважає, що англієць є найкращим форвардом у світі й має хороші шанси виграти цю нагороду за підсумком сезону.
"Кращого нападника у світі я зараз не бачу. Не тільки через його голи, а й через його універсальність і позиції, на яких він грає. Думаю, Кейн став ще кращим, тому що він може діяти вільно. За Томаса Тухеля йому, можливо, не дали тієї свободи в Баварії, яку він зараз має за Венсана Компані.
Коли дивишся на виступи Кейна, починаєш задаватися питанням, чому він посів лише 13 місце в голосуванні за Золотий м’яч. Якщо він продовжить у тому ж дусі, то, можливо, наступного року він зможе завоювати цей трофей, але це стане можливим тільки в поєднанні з успіхами команди", – цитує Маттеуса Sky Sport Germany.
Що відомо про "Золотий м'яч-2025"?
Усман Дембеле в голосуванні випередив Ламіна Ямаля, який посів друге місце, а трійку замкнув ще один гравець ПСЖ Вітінья.
Згодом було оприлюднено бали всіх номінантів, які претендували на нагороду. Різниця між першим і другим місцем склала 321 очко.
У голосуванні представник України на першу сходинку поставив Вітінью, Дембеле опинився на другій позиції, а Ламін Ямаль – на третій.