Мессі й Роналду в топ-15: оновлено рейтинг фаворитів на "Золотий м'яч-2026"

У вересні в театрі "Шатле" в Парижі було оголошено найкращого футболіста сезону-2024/2025. Наразі минуло вже два місяці нової кампанії й розпочалася боротьба за "Золотий м'яч-2026".

Відомий портал GiveMeSport оприлюднив рейтинг головних претендентів на найпрестижнішу футбольну індивідуальну нагороду. У ньому наразі першу сходинку посідає зірка мадридського Реала, інформує 24 Канал.

Хто є фаворитом на "Золотий м'яч-2026"

Кіліан Мбаппе чудово розпочав сезон і поки є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та чемпіонату Іспанії. За такі виступи його наразі вважають головним фаворитом на "Золотий м'яч-2026".

На другій сходинці розташувався ще один забивний форвард – Гаррі Кейн. Він є найкращим бомбардиром Бундесліги, а загалом в 11 матчах на клубному рівні зробив уже 22 результативні дії.

Трійку ж замикає вундеркінд Барселони Ламін Ямаль, а новоспечений володар "Золотого м'яча-2025" Усман Дембеле отримав поки дев'яту позицію.

Рейтинг головних фаворитів на "ЗМ-2026"

Кіліан Мбаппе (Реал) Гаррі Кейн (Баварія) Ламін Ямаль (Барселона) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) Педрі (Барселона) Вінісіус Жуніор (Реал) Майкл Олісе (Баварія) Луїс Діас (Баварія) Усман Дембеле (ПСЖ) Джуд Беллінгем (Реал)

До слова. Також серед претендентів є й Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Вони в розширеному рейтингу розташувалися на 11 та 15 місцях відповідно.

Зазначимо, що напередодні легендарний Лотар Маттеус висловився про Гаррі Кейна та його перспективи виграти "Золотий м'яч". Він вважає, що англієць є найкращим форвардом у світі й має хороші шанси виграти цю нагороду за підсумком сезону.

"Кращого нападника у світі я зараз не бачу. Не тільки через його голи, а й через його універсальність і позиції, на яких він грає. Думаю, Кейн став ще кращим, тому що він може діяти вільно. За Томаса Тухеля йому, можливо, не дали тієї свободи в Баварії, яку він зараз має за Венсана Компані.

Коли дивишся на виступи Кейна, починаєш задаватися питанням, чому він посів лише 13 місце в голосуванні за Золотий м’яч. Якщо він продовжить у тому ж дусі, то, можливо, наступного року він зможе завоювати цей трофей, але це стане можливим тільки в поєднанні з успіхами команди", – цитує Маттеуса Sky Sport Germany.

Що відомо про "Золотий м'яч-2025"?