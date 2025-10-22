Укр Рус
22 октября, 09:57
3

Месси и Роналду в топ-15: обновлен рейтинг фаворитов на "Золотой мяч-2026"

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Килиан Мбаппе является главным фаворитом на "Золотой мяч-2026", благодаря своим выступлениям в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.
  • Лионель Месси и Криштиану Роналду находятся на 11 и 15 местах в рейтинге претендентов на "Золотой мяч-2026".

В сентябре в театре "Шатле" в Париже был объявлен лучший футболист сезона-2024/2025. Сейчас прошло уже два месяца новой кампании и началась борьба за "Золотой мяч-2026".

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на самую престижную футбольную индивидуальную награду. В нем сейчас первую строчку занимает звезда мадридского Реала, информирует 24 Канал.

Кто является фаворитом на "Золотой мяч-2026"

Килиан Мбаппе прекрасно начал сезон и пока является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. За такие выступления его сейчас считают главным фаворитом на "Золотой мяч-2026".

На второй строчке расположился еще один забивной форвард – Харри Кейн. Он является лучшим бомбардиром Бундеслиги, а всего в 11 матчах на клубном уровне совершил уже 22 результативных действия.

Тройку же замыкает вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль, а новоиспеченный обладатель "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле получил пока девятую позицию.

Рейтинг главных фаворитов на "ЗМ-2026"

  1. Килиан Мбаппе (Реал)
  2. Харри Кейн (Бавария)
  3. Ламин Ямаль (Барселона)
  4. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  5. Педри (Барселона)
  6. Винисиус Жуниор (Реал)
  7. Майкл Олисе (Бавария)
  8. Луис Диас (Бавария)
  9. Усман Дембеле (ПСЖ)
  10. Джуд Беллингем (Реал)

К слову. Также среди претендентов есть и Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они в расширенном рейтинге расположились на 11 и 15 местах соответственно.

Отметим, что накануне легендарный Лотар Маттеус высказался о Харри Кейне и его перспективах выиграть "Золотой мяч". Он считает, что англичанин является лучшим форвардом в мире и имеет хорошие шансы выиграть эту награду по итогам сезона.

"Лучшего нападающего в мире я сейчас не вижу. Не только из-за его голов, но и из-за его универсальности и позиции, на которых он играет. Думаю, Кейн стал еще лучше, потому что он может действовать свободно. При Томасе Тухеле ему, возможно, не дали той свободы в Баварии, которую он сейчас имеет при Венсане Компани.

Когда смотришь на выступления Кейна, начинаешь задаваться вопросом, почему он занял лишь 13 место в голосовании за Золотой мяч. Если он продолжит в том же духе, то, возможно, в следующем году он сможет завоевать этот трофей, но это станет возможным только в сочетании с успехами команды", – цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

Что известно о "Золотом мяче-2025"?

  • Усман Дембеле в голосовании опередил Ламина Ямаля, который занял второе место, а тройку замкнул еще один игрок ПСЖ Витинья.

  • Впоследствии были обнародованы баллы всех номинантов, которые претендовали на награду. Разница между первым и вторым местом составила 321 очко.

  • В голосовании представитель Украины на первую строчку поставил Витиньо, Дембеле оказался на второй позиции, а Ламин Ямаль – на третьей.