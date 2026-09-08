"Золотий м'яч" 2026 – відомі перші номінанти
У вівторок, 8 вересня, французьке видання France Football оголосить список номінантів у різних категоріях церемонії Ballon d’Or. Також видання розкриє номінантів на нагороду найкращому футболісту – "Золотий м'яч".
Окрім головних нагород для найкращого гравця серед чоловіків та жінок, під час церемонії "Золотий м'яч" 2026 визначать найкращого молодого гравця (до 21 року) серед чоловіків і жінок, найкращих тренерів, найкращі клуби світу, найкращих воротарів, а також володарів Трофея Герда Мюллера (серед чоловіків) та Премії Сократеса, повідомляє 24 Канал.
Найкраща команда року
Першою оголосили номінацію на найкращий клуб року – по 5 чоловічих і жіночих команд.
- Претенденти на найкращий чоловічий клуб:
Арсенал (Англія)
Баварія (Німеччина)
Буде-Глімт (Норвегія)
Фламенго (Бразилія)
ПСЖ (Франція).
- Претенденти на найкращий жіночий клуб:
Барселона (Іспанія)
Баварія (Німеччина)
Амеріка (Мексика)
Манчестер Сіті (Англія)
Ліон (Франція).
Баварія є єдиним клубом, який представлений в обидвох номінаціях.
Тренер року
За нагороду найкращий тренер року поборються відразу четверо представників Іспанії. Єдиним не іспанцем у списку номінантів є бельгійський наставник Баварії – Венсан Компані.
- Претенденти на найкращий тренер серед чоловічих команд:
Мікель Артета (Арсенал, Англія)
Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії)
Унаї Емері (Астон Вілла, Англія)
Венсан Компані (Баварія, Німеччина)
Луїс Енріке (ПСЖ, Франція)
- Претенденти на найкращий тренер серед жіночих команд:
Джонатан Хіральдес (Ліон, Франція)
Андре Єглерц (Манчестер Сіті, Англія)
Нільс Нільсен (збірна Японії)
Пере Ромеу (Барселона, Іспанія)
Елена Садіку (Селтік, Шотландія / Геккен, Швеція)
Найкращий воротар
За нагороду найкращий воротар серед чоловіків поборються відразу троє іспанців. Також серед номінантів зірка ЧС-2026 – Возінья з Кабо-Верде.
- Претенденти на найкращий воротар:
Яссін Буну (Марокко)
Тібо Куртуа (Бельгія)
Хоан Гарсія (Іспанія)
Грегор Кобель (Швейцарія)
Еміліано Мартінес (Аргентина)
Едуар Менді (Сенегал)
Давія Рая (Іспанія)
Матвій Сафонов (Росія)
Унаї Сімон (Іспанія)
Возінья (Кабо-Верде)
- Претенденти на найкращу воротарку:
Анн-Катрін Бергер (Німеччина)
Ката Колл (Іспанія)
Ганна Гемптон (Англія)
Лорена (Бразилія)
Ямасіта Аяка (Японія)
Найкращий молодий гравець
- Чоловіки
Керім Алайбегович (Боснія та Герцеговина)
Айюб Буадді (Марокко)
Пау Кубарсі (Іспанія)
Ян Діоманде (Кот-д'Івуар)
Леннарт Карл (Німеччина)
Елі Жуніор Крупі (Франція)
Ламін Ямаль (Іспанія)
Йохан Манзамбі (Швейцарія)
Ібрагім Маза (Алжир)
Варрен Заір-Емері (Франція)
- Жінки
Верле Бюрман (Нідерланди)
Вікі Лопес (Іспанія)
Фелісія Шредер (Швеція)
Клара Серрахорді (Іспанія)
Лілі Йоханнес (США)
Нагадаємо, офіційна церемонія вручення "Золотого м'яча" 2026 року відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Там будуть оголошені переможці всіх номінацій.