"Золотий м'яч" 2026 – відомі перші номінанти

У вівторок, 8 вересня, французьке видання France Football оголосить список номінантів у різних категоріях церемонії Ballon d’Or. Також видання розкриє номінантів на нагороду найкращому футболісту – "Золотий м'яч".

Окрім головних нагород для найкращого гравця серед чоловіків та жінок, під час церемонії "Золотий м'яч" 2026 визначать найкращого молодого гравця (до 21 року) серед чоловіків і жінок, найкращих тренерів, найкращі клуби світу, найкращих воротарів, а також володарів Трофея Герда Мюллера (серед чоловіків) та Премії Сократеса, повідомляє 24 Канал.

Найкраща команда року

Першою оголосили номінацію на найкращий клуб року – по 5 чоловічих і жіночих команд.

Претенденти на найкращий чоловічий клуб:

Арсенал (Англія)

Баварія (Німеччина)

Буде-Глімт (Норвегія)

Фламенго (Бразилія)

ПСЖ (Франція).

Претенденти на найкращий жіночий клуб:

Барселона (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Амеріка (Мексика)

Манчестер Сіті (Англія)

Ліон (Франція).

Баварія є єдиним клубом, який представлений в обидвох номінаціях.

Here is our first recap!



Nominated the Club of the Year ️



Follow our live https://t.co/tzQSMLbRtM pic.twitter.com/6W3Rm7Y5dG — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Тренер року

За нагороду найкращий тренер року поборються відразу четверо представників Іспанії. Єдиним не іспанцем у списку номінантів є бельгійський наставник Баварії – Венсан Компані.

Претенденти на найкращий тренер серед чоловічих команд:

Мікель Артета (Арсенал, Англія)

Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії)

Унаї Емері (Астон Вілла, Англія)

Венсан Компані (Баварія, Німеччина)

Луїс Енріке (ПСЖ, Франція)

Претенденти на найкращий тренер серед жіночих команд:

Джонатан Хіральдес (Ліон, Франція)

Андре Єглерц (Манчестер Сіті, Англія)

Нільс Нільсен (збірна Японії)

Пере Ромеу (Барселона, Іспанія)

Елена Садіку (Селтік, Шотландія / Геккен, Швеція)

They're the best coaches in the world! Let's sum up the nominees!



follow our live on https://t.co/tzQSMLcpjk#ballondor pic.twitter.com/BlqHkql2kZ — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Найкращий воротар

За нагороду найкращий воротар серед чоловіків поборються відразу троє іспанців. Також серед номінантів зірка ЧС-2026 – Возінья з Кабо-Верде.

Претенденти на найкращий воротар:

Яссін Буну (Марокко)

Тібо Куртуа (Бельгія)

Хоан Гарсія (Іспанія)

Грегор Кобель (Швейцарія)

Еміліано Мартінес (Аргентина)

Едуар Менді (Сенегал)

Давія Рая (Іспанія)

Матвій Сафонов (Росія)

Унаї Сімон (Іспанія)

Возінья (Кабо-Верде)

Претенденти на найкращу воротарку:

Анн-Катрін Бергер (Німеччина)

Ката Колл (Іспанія)

Ганна Гемптон (Англія)

Лорена (Бразилія)

Ямасіта Аяка (Японія)

They're the best goalkeepers in the world! Let's recap our nominees.



follow our live on https://t.co/tzQSMLbRtM #ballondor pic.twitter.com/Ry1Euf9kDT — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Найкращий молодий гравець

Чоловіки

Керім Алайбегович (Боснія та Герцеговина)

Айюб Буадді (Марокко)

Пау Кубарсі (Іспанія)

Ян Діоманде (Кот-д'Івуар)

Леннарт Карл (Німеччина)

Елі Жуніор Крупі (Франція)

Ламін Ямаль (Іспанія)

Йохан Манзамбі (Швейцарія)

Ібрагім Маза (Алжир)

Варрен Заір-Емері (Франція)

Жінки

Верле Бюрман (Нідерланди)

Вікі Лопес (Іспанія)

Фелісія Шредер (Швеція)

Клара Серрахорді (Іспанія)

Лілі Йоханнес (США)

They are our Young Talents Of The Year! Let's recap our nominees!



Follow our live on https://t.co/tzQSMLcpjk#ballondor pic.twitter.com/9Q88xT88xa — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Нагадаємо, офіційна церемонія вручення "Золотого м'яча" 2026 року відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Там будуть оголошені переможці всіх номінацій.