Вже 22 вересня 2025 року відбудеться 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча". Офіційний захід відбудеться у паризькому театрі Шатле.

Вже відомий увесь перелік номінантів, які претендують на нагороду. Також увагу футбольних фанів привертає сама нагорода: її вага, з чого зроблений та скільки взагалі вартує відзнака, пише 24 Канал.

Скільки важить та коштує "Золотий м'яч"?

Багато хто вважає, що сама нагорода зроблена із золота. Однак це далеко не так. В основному золотий м'яч виготовлений зі сплаву міді та цинку, який придає нагороді такого блиску.

У середньому вага такої нагороди складає сім кілограмів. Для виготовлення такого золотого м'яча потрібно витратити близько шість місяців та 100 годин.

Якщо ж нагорода "Золотий м'яч" не є золотою, скільки ж вона тоді вартує? Собівартість ЗМ складає 3 тисячі євро.

До слова. Торік переможцем "Золотого м'яча-2024" став іспанський опорник англійського Манчестер Сіті Родрі.

Хто претендує на "Золотий м'яч-2025"?

За омріяну нагороду борються 30 футболістів. Найбільше тут представництвом переможця Ліги чемпіонів-2024/2025 французького ПСЖ – 8 гравців.

Номінанти на "Золотий м'яч-2025": Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі – ПСЖ), Алексіс Макалістер, Мохаммед Салах, Вірджил ван Дейк, Флоріан Вірц (усі – Ліверпуль), Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль, Роберт Левандовський (усі – Барселона), Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор (усі – Реал), Віктор Йокерес, Деклан Райс (обидва – Арсенал), Гаррі Кейн, Майкл Олісе (обидва – Баварія), Дензел Дюмфріс, Лаутаро Мартінес (обидва – Інтер), Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд), Джанлуїджі Доннарумма, Ерлінг Голанд (обидва – Манчестер Сіті), Коул Палмер (Челсі) та Скотт Мактоміней (Наполі).

Рекордсменом за кількістю нагород є аргентинець Ліонель Мессі.

Загалом "Золотий м'яч" здобували 46 гравців.

Видання Goal.com повідомляло, що фаворитом на перемогу є вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

Нагадаємо, що українці тричі тріумфували у боротьбі за "Золотий м'яч": Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевечнко (2004). Наприкінці травня усі троє легенд особисто посеред Львова презентували свої нагороди.