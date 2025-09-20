Він відбудеться традиційно у столиці Франції. Подію прийматиме славнозвісний театр Шатле, повідомляє 24 Канал.

Коли буде вручення "Золотого м'яча-2025"?

Церемонія нагородження відбудеться 22 вересня. Вона розпочнеться о 21:00 за київським часом.

На визнання найкращого футболіста сезону всього претендує 30 гравців. На думку більшості світових медіа є п'ятірка головних фаворитів на отримання "Золотого м'яча-2025".

Зазначимо, що також на цій церемонії буде оголошено переможців і в інших номінаціях. Зокрема, будуть вручені нагороди:

Трофей Копа – найкращому молодому футболісту та футболістці;

Трофей Яшина – найкращому воротарю року серед чоловіків і жінок;

Найкращий тренер року (чоловіки та жінки);

Найкраща команда року (в обох категоріях).

До слова. Після неймовірного домінування Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду в номінації "Золотий м'яч" легендарні футболісти вдруге поспіль не потрапили у тридцятку претендентів на нагороду.

Нагадаємо, що раніше визнання від Роналдінью отримав один з головних фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч-2025". У коментарі для GiveMeSport він заявив, що Ламін Ямаль заслуговує на цю нагороду.

Мені подобається спостерігати за ним, бо він винахідливий гравець. Якщо він продовжуватиме наполегливо працювати, то стане великою зіркою. Ямаль буде наступним володарем "Золотого м’яча", це точно,

– сказав Роналдінью.

Нагадаємо, що минулого року "Золотий м'яч" отримав півзахисник Родрі. Він випередив у голосуванні Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема, які посіли друге та третє місця відповідно.

Що відомо про "Золотий м'яч-2025"?