Скільки "Золотих м'ячів" має Шевченко

Андрій Шевченко став третім українським футболістом, який виграв нагороду "Золотий м'яч". Список лауреатів футболіст Мілана поповнив понад 20 років тому.

За часів Незалежності серед українських футболістів лише Андрію Шевченку вдалося здобути "Золотий м'яч". Свою перемогу чинний президент УАФ здобув у 2004 році, розповідає 24 Канал.

Коли і як Андрій Шевченко виграв "Золотий м'яч"

Перемога 22 роки тому стала для Шевченка єдиною у кар'єрі. Сезон 2003/04 став для тоді 27-річного Шевченка п’ятим у складі Мілана.

У тій кампанії із "россо-нері" українцю вдалось здобути Скудетто та виграти бомбардирські перегони в чемпіонаті Італії. Успіхи у Серії А допомогли Шевченку цього разу таки виграти нагороду залишивши позаду переможця Ліги чемпіонів у Порту Деку та зірку Барселони Роналдіньо.

Топ-10 голосування за Золотий м'яч-2004:

Андрій Шевченко (Мілан) – 175 Деку (Порту/Барселона) – 139 Роналдіньо (Барселона) – 133 Тьєррі Анрі (Арсенал) – 80 Теодорос Загоракіс (АЕК/Болонья) – 44 Адріано (Парма/Інтер) – 27 Павел Недвед (Ювентус) – 23 Вейн Руні (Евертон) – 22 Рікардо Карвальо (Порту/Челсі) – 18 Рууд ван Ністелрой (Манчестер Юнайтед) – 18

Зазначимо, що українець шість разів потрапляв до шортлиста претендентів на "Золотий м'яч". Окрім перемоги у 2004-му він посідав треті місця у 1999-му та 2000 році.

Хто з українців вигравав "Золотий м'яч"

Окрім Шевченка ця нагорода діставалась двом легендам Динамо: Олегу Блохіну (1975) та Ігорю Беланову (1986).

У 2026-му українців серед претендентів немає. Минулим нашим представником у списку найкращих був Артем Довбик, який у 2024-му посів 30-місце у голосуванні.

Головним фаворитом на те, щоб здобути "Золотий м'яч" у 2026 році є Гаррі Кейн. Але до повного списку претендентів потрапили 30 спортсменів.