Скільки "Золотих м'ячів" у Мессі та Роналду

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду – одвічні конкуренти на футбольному полі в боротьбі за звання найкращого футболіста усіх часів. За кількістю "Золотих м'ячів" обом немає рівних, але рекордсменом є лише один.

Аргентинець випередив свого португальського візаві – і у Кріштіану навряд чи є бодай мізерний шанс надолужити відставання. 24 Канал розповідає, скільки "Золотих м'ячів" виграли два футбольні генії та коли це сталося.

Кріштіану Роналду – 5 "Золотих м'ячів"

Португалець отримав свою першу нагороду раніше за Мессі, а загалом тріумфував п'ять разів. До більшості з цих перемог не може бути особливих претензій:

2008 – виграв Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед і був найкращим бомбардиром АПЛ та єврокубків

2013 – залишився без трофеїв, але забив 69 голів за Реал і збірну, випередив Франка Рібері, якого вважали фаворитом

2014 – перша перемога в ЛЧ з Реалом, 61 гол у 60 матчах, випередив Мануеля Ноєра

2016 – Португалія виграла Євро, а Реал Лігу чемпіонів

2017 – ще одна ЛЧ з Реалом і перемога у чемпіонаті Іспанії

Ліонель Мессі – 8 "Золотих м'ячів"

Лео – абсолютний рекордсмен за кількістю Ballon d'Or, але його часто звинувачують у тому, що принаймні половина з цих перемог є суперечливими і іноді виглядали як справжнє пограбування: