Скільки "Золотих м'ячів" у Мессі та Роналду
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду – одвічні конкуренти на футбольному полі в боротьбі за звання найкращого футболіста усіх часів. За кількістю "Золотих м'ячів" обом немає рівних, але рекордсменом є лише один.
Аргентинець випередив свого португальського візаві – і у Кріштіану навряд чи є бодай мізерний шанс надолужити відставання. 24 Канал розповідає, скільки "Золотих м'ячів" виграли два футбольні генії та коли це сталося.
Кріштіану Роналду – 5 "Золотих м'ячів"
Португалець отримав свою першу нагороду раніше за Мессі, а загалом тріумфував п'ять разів. До більшості з цих перемог не може бути особливих претензій:
- 2008 – виграв Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед і був найкращим бомбардиром АПЛ та єврокубків
- 2013 – залишився без трофеїв, але забив 69 голів за Реал і збірну, випередив Франка Рібері, якого вважали фаворитом
- 2014 – перша перемога в ЛЧ з Реалом, 61 гол у 60 матчах, випередив Мануеля Ноєра
- 2016 – Португалія виграла Євро, а Реал Лігу чемпіонів
- 2017 – ще одна ЛЧ з Реалом і перемога у чемпіонаті Іспанії
Ліонель Мессі – 8 "Золотих м'ячів"
Лео – абсолютний рекордсмен за кількістю Ballon d'Or, але його часто звинувачують у тому, що принаймні половина з цих перемог є суперечливими і іноді виглядали як справжнє пограбування:
- 2009 – історичний требл Барселони – ЛЧ, Ла Ліга і Кубок короля
- 2010 – "грабунок" імені Веслі Снейдера, більшість експертів вважають незаслуженим нагородження Мессі
- 2011 – знову закономірна перемога після здобуття Барселоною трофеїв ЛЧ та Прімери
- 2012 – 91 гол за календарний рік, випередив Андреса Іньєсту
- 2015 – знову требл Барселони під орудою Луїса Енріке, випередив Неймара
- 2019 – "грабунок" імені Вірджила ван Дейка, хоча Мессі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів і Ла Ліги
- 2021 – "грабунок" імені Роберта Левандовського, Мессі виграв тільки Копа Америка зі збірною Аргентини
- 2023 – останній "Золотий м'яч" Мессі, суперечливе рішення, продиктоване перемогою Аргентини на чемпіонаті світу в Катарі