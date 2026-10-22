Мессі, Шевченко і ще 45 легенд: усі володарі "Золотого м'яча"

У понеділок, 26 жовтня, у Лондоні відбудеться ювілейна 70-та церемонія "Золотий м'яч". За сім десятиліть існування головної індивідуальної нагороди у футболі її вигравали 47 різних гравців.

Правила визначення найкращого неодноразово змінювалися, через що не всі видатні постаті в історії гри мільйонів змогли записати собі до активу це досягнення. Не вручали приз лише одного разу: у 2020 році через пандемію коронавірусу, нагадує 24 Канал.

Хто отримує Ballon d'Or

Від часу заснування премії і до 1994 року включно "Золотий м'яч" міг виграти лише представник Європи. Саме через це ніколи не ставали володарями нагороди такі легенди футболу як Пеле та Дієго Марадона.

З 1995 року правилами було дозволено вручення статуетки футболісту будь-якої національності, але за умови того, що він виступає за європейський клуб. Першим таким гравцем став Джордж Веа, який має громадянство Ліберії.

А у 2007 році усунули останнє обмеження: відтоді "Золотий м'яч" дістається найкращому футболісту планети, незалежно від країни та чемпіонату.

Хто рекордсмени Ballon d'Or

Найбільшу кількість нагород виграв Ліонель Мессі – 8. На другому місці Кріштіану Роналду з 5 статуетками, а ще троє футболістів ставали триразовими володарями премії: Йоган Кройфф, Мішель Платіні та Марко ван Бастен.

Франція – країна з найбільшою кількістю переможців, їх було шестеро. Але всі вони виграли стільки ж "м'ячів", скільки один Ліонель Мессі, який є єдиним тріумфатором в історії Аргентини.

Українці визнавалися найкращими тричі: Олег Блохін у 1975 році, Ігор Бєланов у 1986-му та Андрій Шевченко у 2004-му.

Усі володарі Золотого м’яча