Луганська Зоря у номінально домашній зустрічі битиметься із київським Динамо. Гра розпочнеться в суботу, 19 вересня, о 15:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Що з Динамо

"Біло-сині" відверто розчаровують фанатів у поточній кампанії. Підопічні Костюка вилетіли з єврокубків ще на стадії кваліфікації ЛІги конференцій. В чемпіонаті ж Динамо вже двічі втрачало очки.

Після важких перемог над Вересом та Колосом столичний клуб розгромно програв Буковині на виїзді (0:3). Антигероєм матчу став воротар В'ячеслав Суркіс, який був винуватцем двох м'ячів.

Цікаво, що після тої зустрічі кияни прибрали молодого воротаря з основи та орендували у Полісся Георгія Бущана. Символічно, що після цього Динамо не пропускає вже три матчі.

Спочатку була нульова нічия із ЛНЗ, після чого Динамо мінімально здолало Ниву в Кубку та розгромило Епіцентр в УПЛ (3:0). Зрештою "біло-сині" набрали 10 очок та відстають від Полісся і Шахтаря на 5 балів при одному матчі в запасі.

Як виступає Зоря

Наступним суперником киян стане середняк таблиці Зоря. За минулі три сезони луганці фінішували з 7 по 10 місця, а наразі йдуть на восьмій сходинці в таблиці УПЛ.

Підопічні Скрипника здивували перемогою над поточним лідером УПЛ Поліссям з рахунком 3:1. Проте при цьому луганці взяли лише два бали у трьох матчах.