Київське Динамо перед звітним матчем мало неприємну серію з чотирьох матчів без перемог у чемпіонаті України. У поєдинку із Зорею команда Олександра Шовковського збиралася перервати "чорну смугу".

У суботу, 18 жовтня, у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся матч 9-го туру УПЛ між командами Зоря і Динамо. До заявки "біло-синіх" на гру потрапив опальний Андрій Ярмоленко, пише 24 Канал.

Як завершився матч Зоря – Динамо?

У першому таймі номінальні господарі чинили гідний опір фавориту протистояння. Динамівці могли забивати після ударів Волошина та Герреро. Однак воротар Зорі Сапутін зумів відвести загрозу.

Перед свистком на перерву луганці мали нагоду забити м'яч у роздягальню. Вантух та Анджушич вибігли на одного гравця Динамо, але серб не зміг переграти Нещерета.

Підопічні Олександра Шовковського досягли свого на 61-й хвилині зустрічі. Буяльський отримав пас від Караваєва та не залишив шансів Сапутіну.

На останніх хвилинах матчу Олександр Шовковський випустив на поле Андрія Ярмоленка. Раніше міг гравцем та тренером був тривалий конфлікт.

Футболісти Зорі проявили бійцівські якості та зуміли зрівняти рахунок. На 84-й хвилині голом відзначився досвідчений Пилип Будківський.

До фінального свистка рахунок не змінився. Динамо вп'яте поспіль зіграло внічию у чемпіонаті України.

Зоря – Динамо 1:1

Гол: Будківський, 84 – Буяльський, 61

Відео голів у матчі Зоря – Динамо

Турнірне положення Зорі та Динамо