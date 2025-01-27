На відомий клуб УПЛ наклали трансферний бан: що сталося

На луганську Зорю був накладений трансферний бан. Через це клуб не матиме змогу реєструвати нових гравців.

Двоє колишніх гравців луганської Зорі Микита Шевченко та Максим Казаков повідомили, що клуб досі не розрахувався з ними за борги. Через це на команду був накладений трансферний бан, пише 24 канал з посиланням на "Український футбол".

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Які проблеми матиме Зоря

Шевченко розповів, що клуб не зможе заявити нових гравців. Тобто підписати вони можуть, а от заявити – ні, допоки не розрахуються.

Трансферний бан діє з січня. Як я про це дізнався? Пройшов термін у 45 днів з моменту винесення рішення Палати з вирішення спорів. Зі мною поки що ніхто з Зорі не контактував,

– зазначив Микита.

Також Зоря не виплатила борги Казакову. Він сказав, що напевно, згадають про це, коли трансферне вікно відкриється.

"Якщо не розрахуються, то не зможуть реєструвати гравців в це трансферне вікно. Дізнався про це, бо я питанням боргів займаюся з юристкою і вона тримає мене в курсі. Ще місяців два-три назад, коли Зоря отримала повну форму рішення з Палати вирішення спорів, дзвонили з пропозицією розрахунку, яка мене, м’яко кажучи, ніяк не влаштовувала. І після цього ніякого зв’язку не було", – розповів Максим Казаков.

Відзначимо, що наразі Зоря посідає 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ.