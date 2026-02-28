Серед спортивної спільноти України є чимало спортсменів, які зрадили Батьківщину у важкі часи. 24 Канал згадує топ-5 відомих представників спорту з репутацією зрадника.

До теми Скандал із Бубкою: чому його називають зрадником і вимагають позбавити звання Героя України

Сергій Бубка



Сергій Бубка зганьбився реакцією на дискваліфікацію Гераскевича / фото НОК України

Ім/я Бубки знову з'явилось на слуху після скандальної дискваліфікації Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026. Сергій представляє Україну в Міжнародному олімпійському комітеті.

Проте легендарний легкоатлет не став на захист українця та вирішив відмовчатися. Зрештою скандальна історія Бубки розпочалась набагато раніше, коли він ще очолював НОК України.

Довгий час уродженець Луганська не визнавав нападу Росії на його Батьківщину та не називав цю країну агресоркою. На початку повномасштабного вторгнення у 2022-му Сергій виїхав з України та довго ігнорував напад росіян.

А пізніше журналісти з'ясували, що Бубка та його брат мають компанію на окупованих територіях України. Вона співпрацює з російською амією та постачає їй пальне. На жаль, Сергій досі залишається без санкцій та навіть носить звання Героя України.

Яна Клочкова



Яна Клочкова нині живе в окупованому Криму / фото з фейсбуку спортсменки

Що ж стосується чотириразової переможниці Олімпійських ігор, то її історія зради також проявилась із війною. Клочкова після початку війни у 2014-му публічно не коментувала напад Росії та анексію Криму.

Саме уродженкою цього півострова Яна і є. А перед початком повномасштабного вторгнення Клочкова виїхала у Крим та осіла там разом із сином. Там вона живе і осі, сплачує податки у російський бюджет та ігнорує вбиства її співгромадян.

Анатолій Тимощук



Анатолій Тимощук є одним з трьох переможців ЛЧ з України / фото Getty Images

Тимощук – найбільш ганебний представник українського футболу за часів незалежності. Свого часу легенда Шахтаря прославляв країну на міжнародній арені, досягаючи успіхів із Баварією.

Також Анатолій став найкращим гвардійцем збірної України, награвши за неї 144 матчі. Футболіст завжди вирізнявся спілкуванням українською, синьо-жовтою пов'язкою на голові та завзятим співом гімну.

Але все це зникло після 2016 року, коли хавбек завершив кар'єру. Анатолій пристав на пропозицію Зеніту та увійшов до тренерського штабу клубу з Санкт-Петербурга, який спонсорує державна компанія "Газпром".

Очевидно, що після цього Тимощук перестав коментувати війну в Україні та проігнорував початок повномасштабної агресії. А у 2024-му Анатолій остаточно зняв маску та публічно долучився до збору коштів на допомогу "жертв нападу ЗСУ на Курщину".

Софія Лискун



Софія Лискун зрадила Україну після повномасштабного вторгнення / фото Суспільне

23-річна стрибунка у воду народилась у Луганську. З 2014 року Софія проживала та тренувалась у Києві. Серед її досягнень – "срібло" на чемпіонаті світу-2022 (змішана синхронна вишка, 10 метрів).

Також Лискун ставала дворазовою чемпіонкою Європи. Втім у 2025-му дівчина шокувала несподіваним переїздом в Росію та публічним прийняттям її громадянства.

Вона звинувачувала Україну у "політизації" спортсменів та некомпетентному підході до підготовки спортсменів в Україні. Через це Лискун позбавили української стипендії.

Василь Ломаченко



Василь Ломаченко діє не в інтересах України / фото Getty Images

Що ж стосується одного з найкращих боксерів України, то його кейс більше подібний до Бубки. Він відкрито не підтримав армію Росії, але всі його дії спрямовані проти України та на підтримку країни-терористки.

Ломаченко є активним прихильником проросійської організації УПЦ МП, яка була звинувачена у зв'язках із Росією. Боксер публічно критикує владу через "притиснення на релігійній основі".

Також Василь не цурається постійно спілкуватися російською та фотографуватися із прихильниками Путіна зі світу спорту. При цьому у 2022-му боксер вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Але схоже, що це була лише показова акція. Пізніше він відмовлявся називати Росію країною-агресоркою та навіть мляво відреагував на руйнування агресорами його рідної школи. Недивно, що з такою позицією Ломаченко вирішив підтримати Бубку.