"Зруйнували мрію": Владислав Гераскевич оголосив про рішення залишити Олімпійські ігри

Гераскевич продовжує залишатися в епіцентрі уваги після скандального рішення МОК. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет вирішив не допускати українця до виступів на Олімпіаді.

Український скелетоніст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду на рішення щодо його дискваліфікації. Після засідання українець поспілкувався із пресою, повідомляє Суспільне Спорт

До теми .Гераскевич відсторонений від Олімпіади: чи скасують дискваліфікацію і коли буде рішення суду

Що сказав Гераскевич після суду?

Слухання тривало близько 2,5 години. Адвокат українця Євген Пронін у себе в телеграм-каналі заявив, що сторона Гераскевича виклала усю юридичну аргументацію щодо цієї справи.

Сам же Владислав також був присутній в залі суду. Після засідання він повідомив, що не планує виступати на зимових Олімпійських іграх, адже це не матиме спортивного сенсу.

"Були довгі розмови. Я дуже вдячний можливість висловитися. Аргументи почули, чекаємо на рішення. Сподіваюся, правда переможе. Я досі знаю, що я невинний. Нема хепі-енду тут. Здається, що цей поїзд вже пішов. У наших змаганнях збирається час чотирьох спусків, а я пропустив уже два. Не знаю, хто буде ухвалювати рішення", – зазначив скелетоніст.

Можливо, їм треба буде перезапустити змагання, але тоді це порушення правил інших спортсменів. Не знаю, який буде позитивний висновок. Побачимо, що буде. Це був би гарний жест, але з точки зору змагань не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний. Вони зруйнували мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім – віддали. Для мене це крадіжка. Я не маю наміру повертатися в Кортіну,

– підсумував Гераскевич.

Крім того, скелетоніст акцентував увагу на тому, що Міжнародний олімпійський комітет вчинив на користь інтересів Росії. На його думку, організація хоче повернення країни-терористки у спорт.

Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Вона святкує цю дискваліфікацію. Я вірю, що з деяких точок зору Росія повертатиметься до Олімпіади, тому МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії. Дії МОК дискримінативні. Я тут стою за гідність своєї країни,

– каже Владислав.

Нагадаємо, що причиною для бану став "шолом пам'яті", в якому Гераскевич проводив тренування. На ньому зображені 24 фото спортсменів, яких Росія вбила під час війни в Україні.

МОК заборонив його вдягати на змагання через "політичність підтексту". Владислав же відмовився виконувати це рішення, за що був відсторонений від двох перших заїздів.