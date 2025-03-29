Ледве не порвав сітку: Зубков ефектно забив другий гол за Трабзонспор

Вінгер збірної України Олександр Зубков відзначився результативним ударом за Трабзонспор. Команда українця у межах чемпіонату Туреччини зустрічалася з Гезтепе.

У суботу, 29 березня, відбувся матч 29-го туру турецької Суперліги між командами Трабзонспор та Гезтепе. Зустріч проходила на стадіоні "Папара Парк" у місті Трабзон, пише 24 Канал.

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Зубков запалив за Трабзонспор

У стартовому складі господарів вийшов лише один українець – Олександр Зубков. Через травму поєдинок пропускав Арсеній Батагов, а Данило Сікан розпочав матч на лаві запасних.

На 31-й хвилині "чорноморські шторми" пропустили. З пенальті гол забив Ромуло. Проте футболісти Гезтепе не довго тішилися взяттям воріт.

Всього через хвилину Трабзонспор відновив паритет. Зубков підключився до атаки та красивим ударом в один дотик поклав м'яч у кут воріт.

Відео голу Зубкова

У підсумку матч у Трабзоні завершився внічию – 1:1.

Зазначимо, що цей гол став другим для Зубкова у футболці Трабзонспору. Крім того, на рахунку Олександра є результативна передача. Загалом за турецьку команду українець вже зіграв 8 матчів.

Нагадаємо, що нещодавно у Трабзонспорі змінився головний тренер. Команду Зубкова, Сікана та Батагова очолив експартнер Тимощука по Зєніту.