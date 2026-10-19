"Футболісти це відчували": відомий тренер назвав головну проблему Костюка на чолі Динамо

У 9-му турі УПЛ Динамо програло Поліссю з рахунком 1:3, граючи фактично весь матч у більшості. Після цього матчу Ігор Костюк був звільнений із посади головного тренера киян.

Відомий український тренер Олег Федорчук поділився думками про відставку Ігоря Костюка. Це він зробив в інтерв'ю для сайту sport.ua.

Що про Костюка сказав Федорчук

Олег Федорчук сказав, що головною проблемою Костюка в Динамо стало те, що він не зміг стати ватажком команди. Футболісти ж – тонкі психологи. Вони відчувають, чи є в тренера цей важливий інстинкт і, відштовхуючись від цього, формують свою поведінку.

На мою думку, відставка Костюка була тільки питанням часу. Уболівальники так і не дочекались очікуваних зрушень у командних діях Динамо,

– зазначив український тренер.

Він додав, що Костюк так і не зміг визначитись із виконавцями, які б склали кістяк столичної команди. Яскравим прикладом цього, за словами Федорчука, стала ситуація з воротарями в Динамо, через яку киянам довелось терміново орендувати Бущана в Полісся.

Найгірше те, що після поразки від "Полісся" Динамо, вважає фахівець, вибуло з чемпіонських перегонів.

Як Федорчук ставиться до призначення Кендзьорека в. о. головного тренера Динамо

Федорчук зауважив, що для того, аби оцінювати тренерські вміння Кендзьорека, треба бути всередині команди. Утім відомо, що поляк був у тренерському штабі Костюка та відповідав за стандартні положення в обороні й атаці.

Звісно, цього замало, щоб бути наставником команди на постійній основі. Хоча можна пригадати кейс Сергія Реброва. Наприклад, те, що одним із асистентів у Динамо в нього був Рауль Ріанчо, який працював тренером із фізичної підготовки. Після відставки Реброва іспанець безапеляційно заявляв, що готовий повноцінно очолити першу команду,

– наголосив Федорчук.

Тренер підкреслив, що до цього в підсумку справа все ж не дійшла. Тому, на його думку, схожа ситуація буде й з Кендзьореком. Це просто тимчасовий варіант.

Що відомо про звільнення Костюка

Президент Динамо Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера Динамо після поразки киян від Полісся з рахунком 1:3. Столична команда з 5-ї хвилини грала в більшості.

Після вилучення воротаря поліщуків Кудрика кияни навіть змогли забити першими. Це зробив Михавко після кутового. Та дуже швидко господарі відігрались також завдяки корнеру, подачу з якого замкнув Краснопір. Пізніше нападник збірної України оформив хет-трик і приніс "вовкам" перемогу.