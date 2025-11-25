Чи звільнять Шовковського: журналіст розкрив деталі та назвав потенційну заміну тренеру Динамо

Київське Динамо восени опинилося у глибокій кризі. "Біло-сині" здобули перемогу лише в одному з дев'яти останнім матчів Української Прем'єр-ліги.

Через це активно ходять розмови щодо можливого звільнення наставника киян Олександра Шовковського. Щодо можливості такого розвитку подій висловився відомий журналіст Володимир Звєров, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

Що відомо про можливе звільнення Шовковського?

Коментатор заявив, що питання про відставку тренера "біло-синіх" не ставить хіба що лінивий. Він вважає, що наразі крісло під Шовковським хитається, проте поки спеціаліст залишатиметься на своїй посаді.

Давайте подумаємо, чи планує Ігор Суркіс його знімати. Якщо так, то на кого міняти? Залишилося кілька турів у чемпіонаті України та Лізі конференцій. Поразка від Колоса була у день народження президента Динамо. Я сумніваюся, що цього дня президент міг ухвалювати такі кардинальні рішення. Але те, що зараз кредит довіри до тренерського штабу є меншим – це очевидно для всіх,

– заявив Звєров.

Журналіст пригадав попередні моменти зі змінами тренерів Динамо. Зокрема, коли Олексій Михайличенко посів четверте місце, а сезон-2019/2020 був програний Шахтарю задовго до зимової паузи. Тоді кияни виграли Кубок України, але це не врятувало наставника й наприкінці кампанії його зняли. Ще раніше невихід до Ліги чемпіонів коштував місця Олександру Хацкевичу.

"Це ті ключові моменти останніх років, коли тренери, які багато віддали клубу як гравці, втрачали свої посади. Якщо Шовковського й можуть звільнити, то хто за ним? Були чутки, що одним із кандидатів є старший тренер U-19 Ігор Костюк. Говорили про Юрія Вернидуба. Поки що це все лише розмови. Рішення щодо майбутнього Шовковського ще не ухвалено", – підсумував Володимир.

До слова. Динамо до початку листопада мало клубну рекордну безпрограшну серію в чемпіонаті України. Вона складала 42 матчі, проте після цього кияни тричі поспіль поступилися, що вже є антирекордом.

Зазначимо, що напередодні Мирон Маркевич розповів, як динамівцям врятувати провальний сезон після серії поразок. Він вважає, що "біло-сині" ще можуть виправити ситуацію.

