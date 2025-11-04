Розставив крапки над "і": Суркіс різко висловився про можливе звільнення Шовковського з Динамо
- Ігор Суркіс висловив підтримку Олександру Шовковському на фоні чуток про можливе звільнення.
- Президент Динамо наголосив, що рішення про можливу відставку буде приймати лише він особисто.
Київське Динамо невдало розпочало сезон 2025/2026. Через провальні результати в єврокубках та УПЛ у ЗМУ ходили чутки про можливе звільнення Олександра Шовковського.
Особливо про це казали після серії з п'яти нічиїх Динамо в УПЛ. Проте наставник киян продовжує свою роботу та має кредит довіри від керівництва клубу, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.
Що сказав Суркіс про Шовковського?
Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс дав коментар щодо чуток про можливе звільнення Олександра Шовковського. Він різко висловився про заклики відправити тренера у відставку.
Минулого року він виграв чемпіонат і його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти, напівпʼянички, які вже не грають, дають інтерв’ю та розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати. Але вирішувати це не їм. Якщо буде потрібно, я сам прийму рішення. Я бачу, як Шовковський працює, він прогресує як тренер і набирається досвіду,
– каже Суркіс.
Президент киян запевнив, що у нього є кредит довіри до наставника. На цей момент питання про звільнення тренера не стоїть і таке рішення Суркіс буде ухвалювати виключно сам.
На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому. Нехай пишуть, що хочуть. Скільки працювати Шовковському, вирішувати буду лише я. В мене до нього є довіра. Треба, щоб команда прогресувала. Якщо цього не буде, то, звісно, постане питання про зміну тренера. Але я переконаний, що Шовковський може прогресувати разом з командою. І ми готові йому всіляко сприяти в цьому,
– резюмував президент Динамо.
Нагадаємо, що Олександр Шовковський очолив Динамо у листопаді 2023 року, змінивши на посту Мірчу Луческу. За цей час ексворотар провів на чолі команди 86 матчів, здобувши 51 перемогу, повідомляє Transfermarkt.
Динамо у сезоні 2025/2026
- Минулого сезону команда Олександра Шовковського стала чемпіоном УПЛ, при цьому не зазнавши жодної поразки. Проте у поточній кампанії кияни не надто вдало стартували.
- У єврокубках кияни не змогли пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів та Ліги Європи. В підсумку Динамо потрапило в основну стадію Ліги конференцій.
- Там команда стартувала з двох поразок від Крістал Пелес та Самсунспора. У турнірній таблиці "біло-сині" посідають аж 34-те місце.
- В чемпіонаті України Динамо посідає друге місце, відстаючи від Шахтаря на чотири бали. Натомість в Кубку кияни вже дістались чвертьфіналу та вибили донеччан в очній битві.