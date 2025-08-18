Київське Динамо може залишитися без головного тренера найближчим часом. Олександр Шовковський опинився на межі звільнення через провал в Лізі чемпіонів.

Київське Динамо зазнало першої невдачі у єврокубках цього сезону. Підопічні Олександра Шовковського вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 3-го кваліфікаційного раунду, повідомляє 24 Канал.

Чи варто звільняти тренера Динамо?

Через це у ЗМІ почались ширитись чутки про можливе звільнення Олександра Шовковського з посту головного тренера киян. 24 Канал вирішив спитати у штучного інтелекту про те, чи потрібно Динамо змінювати наставника.

Програма зібрала думки керівників Динамо, експертів та вболівальників щодо цього питання. Висновок – "біло-синім" рано звільняти Олександра Шовковського.

ШІ вважає, що головною перевагою на користь чинного тренера є чемпіонство УПЛ в сезоні 2024-2025. Наразі ж кияни лідирують в чемпіонаті України, вигравши всі три стартові матчі.

Наразі ж президент клубу та більшість фанатів підтримують Шовковського. При цьому погіршення результатів у майбутньому стане причиною для звільнення наставника.

Такими чинниками можуть бути невиграш УПЛ та подальші провали в єврокубках. Попри виліт з Ліги чемпіонів, кияни продовжують участь на міжнародній арені. Динамо гратиме у раунді плей-оф Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

В разі перемоги "біло-сині" потраплять в основну стадію цього змагання. Якщо ж Динамо поступиться ізраїльтянам, то буде змушено грати у основному етапі Ліги конференцій.