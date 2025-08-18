Нужно ли Динамо увольнять Шовковского: что думает ИИ
- Александр Шовковский может покинуть пост главного тренера Динамо.
- Киевляне провалили выступления в Лиге чемпионов, вылетев от Пафоса.
- ШИ дал свою оценку вероятности увольнения Александра Шовковского.
Киевское Динамо может остаться без главного тренера в ближайшее время. Александр Шовковский оказался на грани увольнения из-за провала в Лиге чемпионов.
Киевское Динамо потерпело первую неудачу в еврокубках в этом сезоне. Подопечные Александра Шовковского вылетели из Лиги чемпионов на стадии 3-го квалификационного раунда, сообщает 24 Канал.
Стоит ли увольнять тренера Динамо?
Из-за этого в СМИ начались распространяться слухи о возможном увольнении Александра Шовковского с поста главного тренера киевлян. 24 Канал решил спросить у искусственного интеллекта о том, нужно ли Динамо менять наставника.
Программа собрала мнения руководителей Динамо, экспертов и болельщиков по этому вопросу. Вывод – "бело-синим" рано увольнять Александра Шовковского.
ШИ считает, что главным преимуществом в пользу действующего тренера является чемпионство УПЛ в сезоне 2024-2025. Сейчас же киевляне лидируют в чемпионате Украины, выиграв все три стартовых матча.
Пока же президент клуба и большинство фанатов поддерживают Шовковского. При этом ухудшение результатов в будущем станет причиной для увольнения наставника.
Такими факторами могут быть невыигрыш УПЛ и дальнейшие провалы в еврокубках. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, киевляне продолжают участие на международной арене. Динамо будет играть в раунде плей-офф Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.
В случае победы "бело-синие" попадут в основную стадию этого соревнования. Если же Динамо уступит израильтянам, то будет вынуждено играть в основном этапе Лиги конференций.