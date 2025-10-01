Донецький Шахтар кваліфікувався в основний етап Ліги конференцій. У першому турі "гірники" гратимуть на виїзді проти шотландського Абердіна, повідомляє 24 Канал.

Що чекає на Шахтар?

Команда Арди Турана стартувала у кваліфікації Ліги Європи, де впевнено пройшла Ільвес та Бешикташ. Проте Панатінаїкос виявився "міцним горішком" для донеччан.

Греки пройшли далі в серії пенальті, а Шахтар опустився у Лігу конференцій. Там "гірники" не без проблем здолали швейцарський Серветт та кваліфікувались в основну стадію.

Жереб подарував Шахтарю непоганий календар. Починатиме свій шлях українська команда з візиту до Шотландії, де протистоятиме чинному переможцю Кубка країни Абердіну.

"Червоні" минулого сезону несподівано взяли трофей та фінішували п'ятими в чемпіонаті. Проте поточна кампанія шотландців виглядає провально. Абердін вилетів з Ліги Європи від Стяуа, а у Прем'єршипі йдуть останніми лише з одним балом у шести іграх.

Прогноз Favbet

Саме тому Шахтар вважається фаворитом у звітному протистоянні. Перемога підопічних Арди Турана оцінюється у 1,58, тоді як шотландців – у 6,50, згідно з котируваннями Favbet.

Нічия ж оцінюється у 4,75. При цьому очікується, що матч в Абердіні стане результативним. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,65, тоді як на ТМ2,5 – 2,28.

Матч Абердін – Шахтар розпочнеться 2 жовтня о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що Шахтар є лідером чемпіонату України, вигравши п'ять з семи матчів на старі УПЛ.

Нагадаємо, що Шахтар відіграв шість матчів проти шотландців і у всіх випадках це був Селтік. У цих іграх "гірники" мають у своєму активі по дві перемоги, нічиї та поразки.