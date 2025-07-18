Ціль для Усика та Дюбуа: що означає звання "абсолютний чемпіон світу з боксу"

Зібрати усі пояси в боксі є непростим завданням, але посильним. Розповідаємо детальніше, кого можна вважати абсолютним чемпіоном світу.

У суботу, 19 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у головному бою 2025 року. Поєдинок визначить ім'я нового абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, повідомляє 24 Канал.

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Що таке "абсолютний чемпіон"?

Статус "абсолютного чемпіона" є найпрестижнішим званням у боксі. В даному виді спорту є чимало організацій, які проводять міжнародні змагання. Серед них є чотири найбільші:

WBA (World Boxing Association)

(World Boxing Association) WBC (World Boxing Council)

(World Boxing Council) IBF (International Boxing Federation)

(International Boxing Federation) WBO (World Boxing Organization)

Кожна із цих організацій визначає свого чемпіона світу та видає йому відповідний пояс. Таким чином, абсолютним чемпіоном світу з боксу є спортсмен, який одночасно має всі чотири чемпіонські пояси у своїй ваговій категорії.

Хто вигравав "абсолют"?

Це звання вперше почали давати у середині 80-х, коли об'єднали пояси WBA, WBC та IBF. До 2000 року "абсолют" складався лише з трьох поясів, оскільки WBO ще не визнавалась повноцінною організацією.

Всі абсолютні чемпіони світу з боксу у надважкій вазі (три пояси):

Майк Тайсон (1987-1990)

(1987-1990) Джеймс Дуглас (1990)

(1990) Евандер Холіфілд (1990-1992)

(1990-1992) Ріддік Боуї (1992-1993)

(1992-1993) Леннокс Льюїс (1999-2000)

Унікальне досягнення Усика

Після додавання до "абсолюту" поясу WBO лише один боксер зміг зібрати усі чотири нагороди у надважкій вазі. Мова про Олександра Усика, який об'єднав усі титули у травні 2024 року після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Втім Олександр недовго володів усіма поясами. За місяць IBF поставила умову перед Усиком – битися із обов'язковим претендентом на пояс Філіппом Хрговичем або ж відмовитися від титулу заради реваншу проти Тайсона Ф'юрі.

Українець обрав другий варіант, оскільки другий бій проти "Циганського короля" був прописаний у контракті. Зрештою Олександр захистив свої пояси WBA, WBC, WBO.



Олександр Усик вже ставав "абсолютом" у надважкій вазі / фото Getty Images

Натомість титул IBF дістався Даніелю Дюбуа, який переміг Хрговича та захистив нагороду у бою з Ентоні Джошуа. Тепер же 19 липня в бою Усика та Дюбуа знову відбудеться об'єднання нагород і переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Відзначимо, що ще раніше Усик вже був "абсолютом", але у крузервейті. Українцю вдалось зібрати одночасно усі нагороди у 2018 році завдяки перемозі над росіянином Муратом Гассієвим у Москві.

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Інші абсолютні чемпіони

Тут знову Усик став унікальним, адже він також залишається єдиним "абсолютом" у крузервейті у XXI сторіччі. В інших вагових категоріях абсолютні чемпіони визначались трохи частіше, але все одно їх не дуже багато. На даний момент таке звання належить тільки двом боксерам:

Наоя Іноуе (суперлегка вага) – з 26 грудня 2023 року, провів 4 захисти

(суперлегка вага) – з 26 грудня 2023 року, провів 4 захисти Сауль Альварес (суперсередня вага) – з 3 квітня 2025 року, ще не захищав

Окрім Усика, ще двом боксерам вдавалось ставати "абсолютами" у різних вагових категоріях. Це вже згаданий вище Наоя Іноуе (легка та суперлегка вага), а також Теренс Кроуфорд (надлегка та середня вага).