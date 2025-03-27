У 2003 році у статусі висхідної зірки футболу Адріан Муту став гравцем Челсі. "Сині" заплатили за трансфер футболіста 22,5 мільйона євро, пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Найгірше рішення в кар'єрі Муту

Румунський нападник блискуче розпочав сезон, забивши три м'ячі у чотирьох матчах. Однак поступово його результативність зменшувалася. А у вересні 2004 року у допінг-пробі Муту виявили кокаїн.

Ексфорвард Челсі досі не може пробачити той вчинок, який став найгіршим у його кар'єрі.

"Вживання кокаїну під час мого перебування в Челсі було найгіршим рішенням, яке я міг прийняти у своїй кар'єрі. Я був самотній і сумний, але ні депресія, ні що-небудь інше не виправдовувало мої дії. Нульова толерантність – такою була політика Челсі щодо наркотиків. І я думаю, це правильно. Я зробив помилку, збився зі шляху і поплатився за це", – розповів Муту.

На думку ексфорварда збірної Румунії, він міг стати найкращим футболістом Європи.

Я багато розмірковував про це і вважаю, що понад один сезон я був одним із найкращих гравців світу, тому я міг легко виграти Золотий м'яч. Але погані рішення завадили мені це зробити. Я намагаюся не мучитися через це,

– зауважив Муту.

Зазначимо, що Челсі розірвав контракт з Адріаном Муту у жовтні 2004 року. Румун отримав 7-місячну дискваліфікацію та повинен був виплатити клубу компенсацію у розмірі 17 мільйонів євро.

Це цікаво. У 2000 році Муту міг опинитися в київському Динамо. Тоді румун мав замінити Андрія Шевченка, який перейшов до Мілана. Однак у підсумку контракт Адріана Муту викупив Інтер.

Після Челсі румунський нападник пограв за Ювентус, Фіорентину, Чезену, Аяччо та румунські клуби. У 2016 році він завершив ігрову кар'єру та перейшов на тренерську роботу.