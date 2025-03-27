В 2003 году в статусе восходящей звезды футбола Адриан Муту стал игроком Челси. "Синие" заплатили за трансфер футболиста 22,5 миллиона евро, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Худшее решение в карьере Муту

Румынский нападающий блестяще начал сезон, забив три мяча в четырех матчах. Однако постепенно его результативность уменьшалась. А в сентябре 2004 года в допинг-пробе Муту обнаружили кокаин.

Экс-форвард Челси до сих пор не может простить тот поступок, который стал худшим в его карьере.

"Употребление кокаина во время моего пребывания в Челси было худшим решением, которое я мог принять в своей карьере. Я был одинок и печален, но ни депрессия, ни что-либо другое не оправдывало мои действия. Нулевая толерантность – такой была политика Челси в отношении наркотиков. И я думаю, это правильно. Я совершил ошибку, сбился с пути и поплатился за это", – рассказал Муту.

По мнению экс-форварда сборной Румынии, он мог стать лучшим футболистом Европы.

Я много размышлял об этом и считаю, что более одного сезона я был одним из лучших игроков мира, поэтому я мог легко выиграть Золотой мяч. Но плохие решения помешали мне это сделать. Я стараюсь не мучиться из-за этого,

– заметил Муту.

Отметим, что Челси разорвал контракт с Адрианом Муту в октябре 2004 года. Румын получил 7-месячную дисквалификацию и должен был выплатить клубу компенсацию в размере 17 миллионов евро.

Это интересно. В 2000 году Муту мог оказаться в киевском Динамо. Тогда румын должен был заменить Андрея Шевченко, который перешел в Милан. Однако в итоге контракт Адриана Муту выкупил Интер.

После Челси румынский нападающий поиграл за Ювентус, Фиорентину, Чезену, Аяччо и румынские клубы. В 2016 году он завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу.