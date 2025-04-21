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Sport News 24 Інші види спорту Бійця ММА з Афганістану заарештували перед боєм через сексуальні злочини проти дітей
21 квітня, 16:15
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Бійця ММА з Афганістану заарештували перед боєм через сексуальні злочини проти дітей

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Афганський боєць Ахмад Хассанзада заарештований за сексуальні злочини над дітьми, що завадило його дебюту в UFC.
  • Хассанзада визнав провину, перебуває у в’язниці з заставою 400 тисяч доларів, а UFC терміново розірвали з ним контракт.
  • Судове засідання призначено на 22 квітня, а його участь у турнірі в Канзасі скасовано.

Афганський боєць Ахмад Хассанзада повинен був дебютувати в американському промоушені UFC. Однак за тиждень до події спортсмену одягнули кайданки.

У ніч на 27 квітня в американському Канзасі відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 66. В одному з поєдинків шоу повинен був дебютувати боєць з Афганістану Ахмад Сахаїл Хассанзада, пише 24 Канал з посиланням на CBS News.

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У чому звинувачують афганського бійця ММА

За тиждень до події афганського бійця ММА заарештувала поліція Сакраменто. Ахмада звинувачують у сексуальних стосунках з неповнолітньою особою.

Розслідування у цій справі розпочалося ще на початку 2024 року. Бійцю з Афганістану приписують розпусні дії з дитиною віком до 14 років. За інформацією джерела, 28-річний спортсмен визнав свою провину.

Наразі Хассанзада перебуває у в’язниці округу Сакраменто. Сума його застави становить 400 тисяч доларів. Судове засідання призначено на 22 квітня.

UFC терміново розірвала контракт з бійцем та скасувала його участь на турнірі в Канзасі.

Що відомо про афганського бійця ММА

  • Ахмад Хассанзада дебютував у професіоналах у 2016 році.
  • У вересні 2024 року афганець брав участь у Претендентській серії Дани Уайта. Боєць ММА переміг у третьому раунді американця Ділана Монтелло.
  • На рахунку 28-річного спортсмена 11 перемог та чотири поразки в ММА.
  • Боєць мріяв стати чемпіоном UFC у легкій вазі. 