"Усик зненавидить мій стиль": непереможний боксер зухвало висловився про бій з українцем
- Німецький боксер Агіт Кабаєл вважає, що його стиль може створити серйозні проблеми для Олександра Усика.
- Маурісіо Сулейман зазначив, що рішення про захист пояса WBC, яким володіє Усик, буде прийнято у грудні, і Кабаєл є головним претендентом на бій з українцем.
Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні. У битві за звання абсолютного чемпіона світу він здолав британського панчера Даніеля Дюбуа.
Наразі остаточно невідомо, хто стане його наступним суперником, а одним з варіантів називається Агіт Кабаєл. Німецький боксер поділився думками про потенційне протистояння з українцем, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.
Читайте також Ніхто не бив мене так, – Кличко назвав суперника з найсильнішим ударом
Що сказав Кабаєл про бій з Усиком?
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC вважає, що в ринзі він може створити серйозні проблеми Олександру Усику. На думку німця, в нього дуже незручний стиль для чинного абсолюта.
Я не програвав протягом усієї кар'єри. Я бився з топовими суперниками в надважкій вазі. Я переміг усіх цих хлопців. Це був би дуже близький бій. Я думаю, що Усик зненавидить мій стиль. Коли я б’ю по корпусу та по голові – це інше,
– сказав Кабаєл.
Нагадаємо, що напередодні Маурісіо Сулейман висловився про захист пояса WBC, яким володіє Олександр Усик. За словами президента цієї організації, рішення буде прийнято у грудні, але наразі саме німець є головним претендентом на бій з українцем.
Довідка. Наступний поєдинок Агіт Кабаєл має провести в січні. Очікується, що його суперником стане олімпійський чемпіон Тоні Йока й саме переможець цієї битви стане обов'язковим претендентом на поєдинок з Олександром Усиком.
Зазначимо, що раніше Дерек Чісора в коментарі The Sun Sport назвав двох бійців, які здатні перемогти чинного короля хевівейту. Одним з таких він виділив саме німця.
"Я знаю, як Олександр діє, як він працює. Я не бачу нікого, окрім себе – мушу трохи похвалитися, так – і Кабаєла. Думаю, ми єдині два бійці, які справді можуть перемогти Олександра", – заявив Чісора.
Що відомо про Агіта Кабаєла?
Виступає на професійному рівні з 2011 року. Ставав чемпіоном Європи за версією EBU, а також здобував титули WBC Continental Americas і NABO North American.
З лютого 2025 року є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC після перемоги над Чжан Чжілеєм, якого нокаутував у шостому раунді.
Всього на профі-рингу провів 26 боїв, у яких здобув усі перемоги. Серед його суперників було й два українці – Максим Педюра й Андрій Руденко.