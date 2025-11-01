"Усик зненавидить мій стиль": непереможний боксер зухвало висловився про бій з українцем

Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні. У битві за звання абсолютного чемпіона світу він здолав британського панчера Даніеля Дюбуа.

Наразі остаточно невідомо, хто стане його наступним суперником, а одним з варіантів називається Агіт Кабаєл. Німецький боксер поділився думками про потенційне протистояння з українцем, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

Що сказав Кабаєл про бій з Усиком?

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC вважає, що в ринзі він може створити серйозні проблеми Олександру Усику. На думку німця, в нього дуже незручний стиль для чинного абсолюта.

Я не програвав протягом усієї кар'єри. Я бився з топовими суперниками в надважкій вазі. Я переміг усіх цих хлопців. Це був би дуже близький бій. Я думаю, що Усик зненавидить мій стиль. Коли я б’ю по корпусу та по голові – це інше,

– сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що напередодні Маурісіо Сулейман висловився про захист пояса WBC, яким володіє Олександр Усик. За словами президента цієї організації, рішення буде прийнято у грудні, але наразі саме німець є головним претендентом на бій з українцем.

Довідка. Наступний поєдинок Агіт Кабаєл має провести в січні. Очікується, що його суперником стане олімпійський чемпіон Тоні Йока й саме переможець цієї битви стане обов'язковим претендентом на поєдинок з Олександром Усиком.

Зазначимо, що раніше Дерек Чісора в коментарі The Sun Sport назвав двох бійців, які здатні перемогти чинного короля хевівейту. Одним з таких він виділив саме німця.

"Я знаю, як Олександр діє, як він працює. Я не бачу нікого, окрім себе – мушу трохи похвалитися, так – і Кабаєла. Думаю, ми єдині два бійці, які справді можуть перемогти Олександра", – заявив Чісора.

Що відомо про Агіта Кабаєла?