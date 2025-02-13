Аль-Ахлі – Аль-Наср 2:3

Голи: Тоні, 78, Аль-Набіт, 90+8 – Дуран, 32, 88, Ях'я, 80

Вилучення: Сімакан, 47

Матч у Джидді виявився багатим на забиті м'ячі та дуже емоційним для обох команд. Проте, у гольовій перестрілці Аль-Наср виявився сильнішим за суперників.

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Новачок Аль-Насра у дії

Аль-Наср завжди бореться за найвищі нагороди у кожному турнірі Саудівської Аравії. Проте "Лицарі Неджда" посідають лише третє місце у турнірній таблиці, тому вони кров з носа, але мали перемагати Аль-Ахлі.

Цього зимового трансферного вікна у пару до Кріштіану Роналду приєднався нападник Астон Вілли Джон Дуран. Колумбійський форвард швидко вписався у гру Аль-Насра.

Саме Дуран лік голам у матчі проти Аль-Ахлі. У підсумку Аль-Наср виграв перший тайм з рахунком 0:1.

Емоційне вилучення Сімакана

На початку другого тайму господарі поля зрівняли рахунок. Мохамед Сімакан емоційно відреагував на гол, ударивши суперника ліктем. Проте забитий м'яч було скасовано, а французький захисник отримав червону картку.

Аль-Ахлі скористався перевагою та зрівняв рахунок у останні третині матчу проти Аль-Насра. Гол на свій рахунок записав колишній гравець Ньюкасла англієць Айвен Тоні.

Епічна кінцівка матчу

Аль-Насру наприкінці матчу вдалось двічі відзначитись у воротах Аль-Ахлі. Спочатку Айман Ях'я вивів команду вперед, а за дві хвилини до кінця основного часу новачок гостей Джон Дуран записав другий гол у свій актив.

Господарі поля не опустили руки та продовжили атакувати. Забитий м'яч на свій рахунок записав Сумайхан аль-Набіт. Однак це не допогло Аль-Ахлі здобути бодай нічию.

У підсумку матч завершився перемогою Аль-Насра з рахунком 2:3. "Лицарі Неджда" продовжуть боротись за чемпіонство Про-ліги Саудівської Аравії та не відпускають далеко від себе прямих конкурентів.