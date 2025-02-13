Аль-Ахли – Аль-Наср 2:3

Голы: Тони, 78, Аль-Набит, 90+8 – Дуран, 32, 88, Яхья, 80

Удаление: Симакан, 47

Матч в Джидде оказался богатым на забитые мячи и очень эмоциональным для обеих команд. Однако, в голевой перестрелке Аль-Наср оказался сильнее соперников.

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Новичок Аль-Насра в действии

Аль-Наср всегда борется за высшие награды в каждом турнире Саудовской Аравии. Однако "Рыцари Неджда" занимают лишь третье место в турнирной таблице, поэтому они кровь из носу, но должны были побеждать Аль-Ахли.

В это зимнее трансферное окно в пару к Криштиану Роналду присоединился нападающий Астон Виллы Джон Дуран. Колумбийский форвард быстро вписался в игру Аль-Насра.

Именно Дуран счет голам в матче против Аль-Ахли. В итоге Аль-Наср выиграл первый тайм со счетом 0:1.

Эмоциональное удаление Симакана

В начале второго тайма хозяева поля сравняли счет. Мохамед Симакан эмоционально отреагировал на гол, ударив соперника локтем. Однако забитый мяч был отменен, а французский защитник получил красную карточку.

Аль-Ахли воспользовался преимуществом и сравнял счет в последние трети матча против Аль-Насра. Гол на свой счет записал бывший игрок Ньюкасла англичанин Айвен Тони.

Эпическая концовка матча

Аль-Насру в конце матча удалось дважды отличиться в воротах Аль-Ахли. Сначала Айман Яхья вывел команду вперед, а за две минуты до конца основного времени новичок гостей Джон Дуран записал второй гол в свой актив.

Хозяева поля не опустили руки и продолжили атаковать. Забитый мяч на свой счет записал Сумайхан аль-Набит. Однако это не помогло Аль-Ахли добыть хотя бы ничью.

В итоге матч завершился победой Аль-Насра со счетом 2:3. "Рыцари Неджда" продолжат бороться за чемпионство Про-лиги Саудовской Аравии и не отпускают далеко от себя прямых конкурентов.