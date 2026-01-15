Реал з Луніним на воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії: як зіграв українець
- Мадридський Реал зазнав поразки 2:3 від Альбасете в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.
- Український воротар Андрій Лунін отримав оцінку 6,1 за гру, здійснивши два сейви та одне перехоплення.
У середу, 14 січня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. В одному з них Альбасете вдома приймав мадридський Реал.
Це був перший поєдинок для Альваро Арбелоа на чолі "вершкових". Він провів велику ротацію, не внісши навіть у заявку низку лідерів команди, інформує 24 Канал.
Як минув матч Альбасете – Реал?
Зокрема, відпочинок отримав Тібо Куртуа. Тому з перших хвилин на полі з'явився український воротар Андрій Лунін.
Господарі поля несподівано змогли вийти вперед на 42-й хвилині. Вони відзначилися взяттям воріт після навісу з кутового, який замкнув Вільяр.
Реал встиг відігратися ще до завершення першого тайму. Гості також забили після кутового – голом відзначився Мастантуоно.
"Вершкові" майже всю другу половину зустрічі провели з м'ячем, проте це не приносило позитивного результату. А на 82-й хвилині Хефте знову вивів Альбасете вперед.
Мадридці відповіли голом Гарсії на початку компенсованого часу та здавалося, що врятувалися від ганьби. Проте Хефте на 90+4 хвилині зміг записати у свій актив дубль.
Його перший удар заблокували, однак з другої спроби він зміг перекинути Луніна та встановити остаточний рахунок. Один з аутсайдерів Сегунди переміг 3:2 та пробився до 1/8 фіналу, а Реал сенсаційно залишив турнір.
Як зіграв Лунін?
Андрій провів на полі всю гру. Всього у площину його воріт господарі завдали п'ять ударів, тож він записав у свій актив два сейви.
На рахунку українця також по одному успішному виходу з воріт і перехоплення навісу. Статистичний портал Sofascore оцінив виступ Луніна в 6,1 бала.
Дивіться відеоогляд матчу Альбасете – Реал
Що відомо про виступи Луніна в сезоні?
За даними Transfermarkt, це була третя гра для Андрія в кампанії-2025/2026.
До цього він виходив на поле в ще одному матчу Кубка Іспанії, а також у Лізі чемпіонів. Загалом українець пропустив вісім голів.
Ходять чутки, що Лунін може змінити клубну прописку вже під час зимового трансферного вікна. Ним, зокрема, цікавляться три клуби з Англійської Прем'єр-ліги.
Наступна гра Реала відбудеться 17 січня. "Вершкові" в чемпіонаті Іспанії зіграють проти Леванте.