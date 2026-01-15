Укр Рус
15 січня, 08:39
Реал з Луніним на воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії: як зіграв українець

Денис Іваненко
Основні тези
  • Мадридський Реал зазнав поразки 2:3 від Альбасете в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.
  • Український воротар Андрій Лунін отримав оцінку 6,1 за гру, здійснивши два сейви та одне перехоплення.

У середу, 14 січня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. В одному з них Альбасете вдома приймав мадридський Реал.

Це був перший поєдинок для Альваро Арбелоа на чолі "вершкових". Він провів велику ротацію, не внісши навіть у заявку низку лідерів команди, інформує 24 Канал.

Як минув матч Альбасете – Реал?

Зокрема, відпочинок отримав Тібо Куртуа. Тому з перших хвилин на полі з'явився український воротар Андрій Лунін.

Господарі поля несподівано змогли вийти вперед на 42-й хвилині. Вони відзначилися взяттям воріт після навісу з кутового, який замкнув Вільяр.

Реал встиг відігратися ще до завершення першого тайму. Гості також забили після кутового – голом відзначився Мастантуоно. 

"Вершкові" майже всю другу половину зустрічі провели з м'ячем, проте це не приносило позитивного результату. А на 82-й хвилині Хефте знову вивів Альбасете вперед.

Мадридці відповіли голом Гарсії на початку компенсованого часу та здавалося, що врятувалися від ганьби. Проте Хефте на 90+4 хвилині зміг записати у свій актив дубль. 

Його перший удар заблокували, однак з другої спроби він зміг перекинути Луніна та встановити остаточний рахунок. Один з аутсайдерів Сегунди переміг 3:2 та пробився до 1/8 фіналу, а Реал сенсаційно залишив турнір. 

Як зіграв Лунін?

Андрій провів на полі всю гру. Всього у площину його воріт господарі завдали п'ять ударів, тож він записав у свій актив два сейви.

На рахунку українця також по одному успішному виходу з воріт і перехоплення навісу. Статистичний портал Sofascore оцінив виступ Луніна в 6,1 бала.

Дивіться відеоогляд матчу Альбасете – Реал

Що відомо про виступи Луніна в сезоні?

  • За даними Transfermarkt, це була третя гра для Андрія в кампанії-2025/2026. 

  • До цього він виходив на поле в ще одному матчу Кубка Іспанії, а також у Лізі чемпіонів. Загалом українець пропустив вісім голів.

  • Ходять чутки, що Лунін може змінити клубну прописку вже під час зимового трансферного вікна. Ним, зокрема, цікавляться три клуби з Англійської Прем'єр-ліги.

  • Наступна гра Реала відбудеться 17 січня. "Вершкові" в чемпіонаті Іспанії зіграють проти Леванте.