Легенда Формули-1 помер у 59 років – після подвійної ампутації став чемпіоном Паралімпіади

Італієць Алекс Дзанарді, відомий автогонщик та парацикліст, помер 1 травня у віці 59 років. Дзанарді виступав у Формулі-1 за команди Jordan, Minardi, Lotus та Williams.

Marca повідомила про його смерть. Протягом кар'єри він не раз опинявся в трагічних ситуаціях.

Що відомо про Дзанарді?

15 вересня 2001 року він потрапив у серйозну аварію на трасі Lausitzring у Німеччині під час гонки CART American Memorial 500: його автомобіль розколовся навпіл, а сам гонщик провів кілька днів у комі. Лікарям довелося ампутувати обидві його ноги вище колін.

Це була вже друга серйозна аварія у його кар'єрі – перша трапилася в 1993 році на трасі Spa, коли він виступав за Lotus.

Починаючи з 2007 року, Дзанарді зосередився на паралімпійському велоспорті.

У 2011 році він здобув перемогу на Нью-Йоркському марафоні на візку, а наступного року на Паралімпіаді в Лондоні виграв два золота та одне срібло. У Ріо-де-Жанейро 2026 він ще раз двічі піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу. На його рахунку 12 титулів чемпіона світу, що зробило його одним із найуспішніших параатлетів в історії та провідним амбасадором паралімпійського спорту в Італії та світі.

19 червня 2020 року Дзанарді потрапив у ще одну серйозну аварію під час благодійної гонки Obiettivo Tricolore в Італії. Під час їзди на хендбайку він втратив контроль, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, отримавши тяжкі травми голови та неврологічні ушкодження, які потребували численних операцій.

На смерть Алекса відреагувала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, зазначивши, що країна втратила "великого чемпіона та надзвичайну людину, здатну перетворювати кожне життєве випробування на урок мужності, сили та гідності".

Яка втрата була нещодавньо у велоспорті?

Відомий колумбійський велосипедист Крістіан Муньоз помер у віці 30 років після фінальної гонки через ускладнення бактеріальної інфекції, яка виникла після травми коліна.

Трагічний інцидент стався 18 квітня в Ов'єдо (Іспанія) під час Тур дю Юра, коли Муньоз впав і отримав пошкодження колінного суглоба. У наступні дні його стан різко погіршився, і 21 квітня він звернувся за медичною допомогою у Вальядоліді, де лікарі виявили агресивну бактеріальну інфекцію в ураженому коліні.

Попри проведену операцію, лікарям не вдалося зупинити ускладнення, і 24 квітня серце Крістіана Муньоза зупинилося, повідомляє Cyclingnews.