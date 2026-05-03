Легендарного тренера госпіталізували прямо зі стадіону перед матчем з Ліверпулем
- Сера Алекса Фергюсона госпіталізували на Олд Траффорд перед матчем Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля через нездужання.
- Манчестер Юнайтед утримується від детальних коментарів, але зазначається, що госпіталізація мала превентивний характер і стан не критичний.
Сера Алекса Фергюсона госпіталізували просто зі стадіону перед центральним матчем туру АПЛ. Легендарному екстренеру Манчестер Юнайтед стало зле за кілька годин до старту гри з Ліверпулем.
84-річний шотландець прибув на Олд Траффорд, де традиційно мав підтримати "червоних дияволів" у принциповому протистоянні. Однак перед початком зустрічі ситуація різко змінилася – Фергюсону знадобилася медична допомога, пише Daily Mail.
Що відбулося?
За повідомленнями британських медіа, сер Алекс відчув нездужання ще до стартового свистка. Йому надали першу допомогу в тунелі Олд Траффорд, після чого доправили до лікарні для додаткових обстежень як запобіжний захід. При цьому Фергюсон був при свідомості.
У Манчестер Юнайтед наразі утримуються від детальних коментарів щодо стану культового тренера. Водночас низка джерел зазначає, що ситуація не виглядає критичною, а госпіталізація мала превентивний характер
Олд Траффорд завмер за свого найвеличнішого тренера
Фергюсон залишається символом Манчестер Юнайтед навіть після завершення кар'єри у 2013 році. Саме під його керівництвом клуб виграв 13 титулів АПЛ і 2 трофеї Ліги чемпіонів, зробивши шотландця найуспішнішим тренером в історії "червоних дияволів".
За повідомленням The Times, новина про його госпіталізацію миттєво сколихнула футбольний світ, адже для вболівальників Юнайтед сер Алекс – більше, ніж просто тренер. На трибунах Олд Траффорд фанати одразу висловили підтримку легенді, сподіваючись на якнайшвидше відновлення культового наставника.
Що відомо про матч МЮ – Ліверпуль?
- Команди підходили до поєдинку в якості сусідів по турнірній таблиці АПЛ. Манчестер Юнайтед йшов третім, маючи в своєму активі 61 очко, Ліверпуль – четвертим, маючи на три очки менше.
- За інформацією Flashscore, поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь господарів Олд Траффорд.
- МЮ забив два швидкі голи, однак Ліверпуль по перерві відповів. Вирішальним став м'яч Мейну на 77-й хвилині, який приніс Юнайтед перемогу.