Легендарного тренера госпіталізували прямо зі стадіону перед матчем з Ліверпулем

Сера Алекса Фергюсона госпіталізували просто зі стадіону перед центральним матчем туру АПЛ. Легендарному екстренеру Манчестер Юнайтед стало зле за кілька годин до старту гри з Ліверпулем.

84-річний шотландець прибув на Олд Траффорд, де традиційно мав підтримати "червоних дияволів" у принциповому протистоянні. Однак перед початком зустрічі ситуація різко змінилася – Фергюсону знадобилася медична допомога, пише Daily Mail.

Що відбулося?

За повідомленнями британських медіа, сер Алекс відчув нездужання ще до стартового свистка. Йому надали першу допомогу в тунелі Олд Траффорд, після чого доправили до лікарні для додаткових обстежень як запобіжний захід. При цьому Фергюсон був при свідомості.

У Манчестер Юнайтед наразі утримуються від детальних коментарів щодо стану культового тренера. Водночас низка джерел зазначає, що ситуація не виглядає критичною, а госпіталізація мала превентивний характер

Олд Траффорд завмер за свого найвеличнішого тренера

Фергюсон залишається символом Манчестер Юнайтед навіть після завершення кар'єри у 2013 році. Саме під його керівництвом клуб виграв 13 титулів АПЛ і 2 трофеї Ліги чемпіонів, зробивши шотландця найуспішнішим тренером в історії "червоних дияволів".

За повідомленням The Times, новина про його госпіталізацію миттєво сколихнула футбольний світ, адже для вболівальників Юнайтед сер Алекс – більше, ніж просто тренер. На трибунах Олд Траффорд фанати одразу висловили підтримку легенді, сподіваючись на якнайшвидше відновлення культового наставника.

Що відомо про матч МЮ – Ліверпуль?