Нападник Атлетіко примудрився не влучити у порожні ворота з двох метрів: відео дикого фейлу

Александер Серлот поки не може вибороти собі місце в основі Атлетіко. Втім після такого промаху його шанси вибити з основи Грізманна чи Альвареса стали ще меншими.

У США стартував Клубний чемпіонат світу-2025, у якому беруть участь 32 команди з усього світу. Одним з найбільш інтригуючих матчів обіцяла стати зустріч ПСЖ та Атлетіко у неділю, 15 червня, повідомляє 24 Канал.

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Дикий промах Серлота

Парижани розгромили суперника з рахунком 4:0, хоча після першого тайму мали перевагу лише у два голи. Атлетіко тиснув на ПСЖ після перерви, навіть забив за допомогою Альвареса. Втім його гол скасували після перегляду VAR через фол.

Втім найкращий шанс для переломного моменту впустив Александер Серлот. Норвежець вийшов на заміну на 70 хвилині, а на 82-ій отримав супершанс після прострілу Льоренте.

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Нападник опинився сам перед порожніми воротами у 2-3 метрах. Втім Серлот примудрився відправити м'яч вище воріт. Зрештою після цього ПСЖ забив ще двічі та не дав Атлетіко ані шансу на камбек.

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ПСЖ очолив групу, в якій також грають Ботафого та Сіетл Саундерз. Саме проти бразильського клубу парижани проведуть свій другий матч на Клубному чемпіонаті світу (20 червня).

Нагадаємо, що у перший ігровий день Мундіалю запалила Баварія. Мюнхенський клуб забив аж десять "сухих" голів у ворота Окленд Сіті. Хет-трик на рахунку Джамала Мусіали.