Укр Рус
Sport News 24 Інші види спорту Найважливіша перемога в житті: відома українська спортсменка вперше стала мамою
27 січня, 18:23
2

Найважливіша перемога в житті: відома українська спортсменка вперше стала мамою

Микола Брежицький
Основні тези
  • Відома українська борчиня Аліна Грушина-Акобія вперше стала мамою і назвала це "найбільшою перемогою" в житті.
  • Аліна є дворазовою чемпіонкою Європи у вільній боротьбі та переможницею молодіжного чемпіонату світу 2023 року.

Одна з найуспішніших українських борчинь вільного стилю Аліна Грушина-Акобія вперше стала мамою. Аліна подякувала лікарям та своєму чоловікові Олександру, який теж є спортсменом.

Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія в інстаграмі повідомила, що стала мамою – у неї та її чоловіка, спортсмена Олександра Грушина, народилася донька. Цю радісну новину атлетка назвала "найбільшою перемогою" у житті.

Дивіться також Українська борчиня присвятила медаль чемпіонату світу загиблому на війні брату 

Особисте життя та сім’я

Її чоловік Олександр Грушин також відомий борець: бронзовий і срібний призер чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

Аліна подякувала партнеру за підтримку і так відреагувала на народження доньки "неможливо описати словами – лише серцем". 

Хто така Аліна Грушина-Акобія

Аліна Грушина-Акобія – одна з найуспішніших сучасних українських борчинь. 26-річна спортсменка представляє Україну у ваговій категорії до 57 кілограмів у вільній боротьбі.

Спортсменка є дворазовою чемпіонкою Європи – здобувала золото на континентальних першостях та є однією з найтитулованіших спортсменок у своїй ваговій вазі.

На Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році дійшла до чвертьфіналу у своїй категорії.

Грушина-Акобія виросла як один із ключових лідерів української жіночої боротьби, неодноразово зміцнюючи позиції нашої збірної серед найкращих борчинь Європи та світу.

Основні спортивні успіхи борчині

  • Як йдеться на сайті UWW, Аліна є переможницею молодіжного чемпіонату світу 2023 року у Белграді (Сербія).
  • Грушина-Акобія є чемпіонкою Європи 2023 року, де в фіналі перемогла суперницю з Азербайджану з рахунком 10:0.
  • В юніорських змаганнях також здобувала медалі – зокрема срібло та бронзу на чемпіонатах світу U23. 