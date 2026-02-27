Ще одна зірка боксу публічно підтримала Сергія Бубку

Відома українська спортсменка й функціонерка Аліна Шатернікова підтримала олімпійського чемпіона Сергія Бубку. Це сталося на тлі дискусій щодо позбавлення його звання Героя України.

Свою позицію колишня чемпіонка світу з професійного боксу опублікувала на сторінці у фейсбуці. Шатернікова висловила повагу до досягнень легендарного легкоатлета, а нині представника Міжнародного олімпійського комітету, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Почали розкидатися чемпіонами": дружина Усика видала тираду на підтримку Бубки

Що сказала Шатернікова?

Заява Шатернікової з’явилася після виступу українського спортсмена Владислава Гераскевича у Верховній Раді, де він закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України через непрозорі дії та позицію щодо війни з Росією.

Не маю часу писати довжелезні пости, маю багато щоденної кропіткої роботи з розвитку українського спорту та підтримки через спорт ветеранів. Часи шарікових продовжуються, моя підтримка і повага Сергію Назаровичу,

– написала зіркова у минулому боксерка.

Шатерніковій одразу відповів Владислав Гераскевич. Скелетоніст написав у Threads, що Аліна нічого не знає про призера юнацьких Олімпійських ігор з боксу Максима Галінічева, який загинув у бою під Кремінною на Луганщині.

Хто така Аліна Шатернікова?

Аліна Шатернікова – колишня українська професійна боксерка, багаторазова чемпіонка світу та Європи, яка після завершення активної спортивної кар’єри зайняла адміністративну роль у розвитку боксу в Україні.

Як віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України, вона займається підтримкою спорту та ветеранів, а також часто коментує значні події в українському спорті.

Хто з відомих людей підтримав Бубку?