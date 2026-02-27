Ще одна зірка боксу публічно підтримала Сергія Бубку
- Аліна Шатернікова публічно підтримала Сергія Бубку на тлі дискусій про позбавлення його звання Героя України.
- Вона висловила повагу до Бубки, тоді як Владислав Гераскевич закликав до позбавлення його звання через непрозорі дії та позицію щодо війни з Росією.
Відома українська спортсменка й функціонерка Аліна Шатернікова підтримала олімпійського чемпіона Сергія Бубку. Це сталося на тлі дискусій щодо позбавлення його звання Героя України.
Свою позицію колишня чемпіонка світу з професійного боксу опублікувала на сторінці у фейсбуці. Шатернікова висловила повагу до досягнень легендарного легкоатлета, а нині представника Міжнародного олімпійського комітету, повідомляє 24 Канал.
Що сказала Шатернікова?
Заява Шатернікової з’явилася після виступу українського спортсмена Владислава Гераскевича у Верховній Раді, де він закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України через непрозорі дії та позицію щодо війни з Росією.
Не маю часу писати довжелезні пости, маю багато щоденної кропіткої роботи з розвитку українського спорту та підтримки через спорт ветеранів. Часи шарікових продовжуються, моя підтримка і повага Сергію Назаровичу,
– написала зіркова у минулому боксерка.
Шатерніковій одразу відповів Владислав Гераскевич. Скелетоніст написав у Threads, що Аліна нічого не знає про призера юнацьких Олімпійських ігор з боксу Максима Галінічева, який загинув у бою під Кремінною на Луганщині.
Хто така Аліна Шатернікова?
Аліна Шатернікова – колишня українська професійна боксерка, багаторазова чемпіонка світу та Європи, яка після завершення активної спортивної кар’єри зайняла адміністративну роль у розвитку боксу в Україні.
Як віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України, вона займається підтримкою спорту та ветеранів, а також часто коментує значні події в українському спорті.
Хто з відомих людей підтримав Бубку?
- Низка відомих українських спортсменів, у тому числі Василь Ломаченко, Олександр Усик та його дружина Катерина Усик, також висловили свою підтримку Бубці, відзначивши його внесок у спорт і допомогу українським захисникам.
- Колишня гімнастка Стелла Захарова заявила, що рішення щодо позбавлення Бубки звання Героя, не має ухвалюватися однією людиною, не підтримавши позицію Владислава Гераскевича щодо колишнього очільника НОК.
- Згідно з розслідуванням Bihus info, компанія Бубки співпрацювала з окупантами, а його брат продовжує вести бізнес з терористами так званої ДНР. Окрім того, колишній президент НОК жодного разу публічно не засудив російську агресію проти України і не намагався захистити інтереси нашої держави під час Олімпійських ігор-2026.