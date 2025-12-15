"Кидка через стегно вистачило": як чемпіонка світу провчила п'яного хулігана у Києві

Титулована українська боксерка Аліна Шатернікова під час професійної кар'єри двічі ставала чемпіонкою світу. У житті спортсменки була ситуація, коли їй довелося застосувати бійцівські якості поза рингом.

Прийоми контактних видів єдиноборств допомогли Аліні Шатерніковій позбутися надокучливого хулігана. Інцидент трапився ще на початку спортивної кар'єри чемпіонки, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Як Шатернікова побила хулігана у Києві?

Колишня боксерка пригадала епізод, коли вона ще займалася боротьбою. Після одного з тренувань Шатернікова сама поверталася додому.

Одного вечора я поверталася з тренування на Нивках у Києві. Було темно, бо лампочки викручували – їх просто не було в продажі. І якийсь п’яний дядько почав до мене приставати. Після кидка через стегно він опинився на підлозі, я ще й накопала його ногою, натиснула кнопку ліфта – і приїхала додому. Кидка через стегно мені вистачило, щоб вирішити ситуацію,

– пригадала Шатернікова.

Раніше Аліна Шатернікова прокоментувала ймовірне повернення на ринг Володимира Кличка. Вона попросила вболівальників не поспішати з висновками.

Які досягнення Шатернікової у боксі?