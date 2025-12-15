"Кидка через стегно вистачило": як чемпіонка світу провчила п'яного хулігана у Києві
- Аліна Шатернікова, колишня чемпіонка світу з боксу, одного разу застосувала прийоми єдиноборств, щоб позбутися п'яного хулігана в Києві.
- Шатернікова, яка здобула титули чемпіонки світу за версіями IBF і GBU, наразі є віцепрезиденткою Ліги професійного боксу України та активно підтримує українську армію.
Титулована українська боксерка Аліна Шатернікова під час професійної кар'єри двічі ставала чемпіонкою світу. У житті спортсменки була ситуація, коли їй довелося застосувати бійцівські якості поза рингом.
Прийоми контактних видів єдиноборств допомогли Аліні Шатерніковій позбутися надокучливого хулігана. Інцидент трапився ще на початку спортивної кар'єри чемпіонки, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
Як Шатернікова побила хулігана у Києві?
Колишня боксерка пригадала епізод, коли вона ще займалася боротьбою. Після одного з тренувань Шатернікова сама поверталася додому.
Одного вечора я поверталася з тренування на Нивках у Києві. Було темно, бо лампочки викручували – їх просто не було в продажі. І якийсь п’яний дядько почав до мене приставати. Після кидка через стегно він опинився на підлозі, я ще й накопала його ногою, натиснула кнопку ліфта – і приїхала додому. Кидка через стегно мені вистачило, щоб вирішити ситуацію,
– пригадала Шатернікова.
Раніше Аліна Шатернікова прокоментувала ймовірне повернення на ринг Володимира Кличка. Вона попросила вболівальників не поспішати з висновками.
Які досягнення Шатернікової у боксі?
- Аліна Шатернікова спершу пробувала свої сили у фігурному катанні. Однак згодом почала займатися дзюдо та кікбоксингом.
- У професійному боксі свій перший бій провела у грудні 1997 року, коли у Мінську перемогла білоруску Тетяну Волкову. За даними BoxRec, Шатернікова під час кар'єри здобула 16 перемог (3 – нокаутом) та зазнала двох поразок.
- У 1999 році Аліна завоювала титул чемпіонки Європи EBU у найлегшій вазі, який тричі успішно відстоювала.
- У червні 2002 року вперше стала чемпіонкою світу за версією IBF, перемігши британку Кетті Браун у Лондоні. Через три роки у Києві здобула титул чемпіонки світу за версією GBU.
- Наразі обіймає посаду віцепрезидентки Ліги професійного боксу України. Шатернікова активно коментує боксерські події та допомагає українській армії.