Чемпіонка світу отримала відзнаку від СБУ за участь у Куп'янській операції

Відома українська легкоатлетка Аліна Шух влітку 2025 року приєдналася до знаменитої бригади НГУ "Хартія". Військова служба докорінно змінила життя спортсменки.

В останній день 2025 року голова Служби безпеки України нагородив Аліну Шух. Спортсменка отримала відзнаку "за участь та вплив на розвиток подій на Куп’янському напрямку", – повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Аліни Шух.

Читайте також Вперше за п’ять років: Магучіх здивувала рішенням щодо чемпіонату України

Що відомо про службу легкоатлетки Аліни Шух?

Чемпіонка світу серед юніорів на своїй сторінці у соціальних мережах підбила підсумки 2025 року. За період служби у 13-й бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" Шух пройшла шлях від новачка до сержантки взводу 11-ї роти. У її підрозділі є англомовні бійці, а тому вона виконує функції координатора та перекладача.

Підготовку на посаду командира відділення 26-річна легкоатлетка проходила у Великій Британії. Брала участь у боях на Харківському та Куп’янському напрямках. Під час служби дівчина знайшла своє кохання, а також вивчила іспанську мову. Вона не шкодує, що змінила комфортне життя на військову службу.

Україна на всі 100% варта того, аби за неї боротись – за кожен клаптик території й за кожного громадянина. Я вдячна всім за цей рік і вступаю з вами у наступний. Впевнена, що 31 грудня 2026-го я буду точно так само вражена, скільки всього немислимого сталося і як я пишаюся прийдешнім роком. Готова для цього докласти усіх зусиль!,

– написала спортсменка-боєць.

Раніше ми розповідали про п'ятьох найкращих українських спортсменів, про яких найбільше говорили у 2025 році.

Хто така Аліна Шух?